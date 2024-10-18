院校收生不足 教局被斥重規管輕扶持

【本報訊】政府要打造香港成為國際教育樞紐，而《施政報告》提及教育局正準備修訂第320章專上學院條例，極有可能會加大對有關院校的規管。議員周文港要求教育局，改變對有關自資院校只重規管、忽略扶持的做法，又指因少子化令院校收生不足，若再規管、進一步勒緊，可能會「無幾耐命」。

議員倡更新中港學歷互認清單 周文港昨在立法會上指香港在發展國際教育的路上不應遺漏基層學生，以及強調職業教育主導的14所自資院校，又希望當局應多些扶持，並支持有關院校的需要，例如更新一下，20年沒有更新中港學歷互認協議內的院校名單。他又指院校並非不肯收生，而是礙於少子化令到應考DSE的人數減少而導致收生不足，指教局不應作出進一步規管。

政府回應指香港再次被公認為最自由的經濟體，教育上亦具有優勢，是世上唯一擁有5所百強大學的城市，參與教育界人士實在功不可沒。除了照顧不同地方的留學生，更重要的是注重本地基層學生，因此會有不同制度幫助本地基層學生得到專上教育的機會。

至於第320章的目的，政府指是確保私人大學的教育水準符合公眾期望，香港要保持教育的金漆招牌，有關條例既是訂立標準，當然就有規管，但不代表政府沒有支持，其實政策配合和標準訂得清楚也是一種支持。針對收生不足，需要從不同的地方增加學生來源，例如向全球推廣的留學香港品牌。

政府又指內地學生來港就學是有簽注的要求，政府會同內地單位商討，然而過程需要時間，況且內地部委考慮的問題也是複雜的。