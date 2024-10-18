假學歷報讀港大碩士 24歲女刑滿遣返內地

【本報訊】香港大學經管學院早前被揭發有碩士生涉以假學歷申請入學。其中一名24歲內地女子向港大訛稱自己是美國康乃爾大學數學系學士，並以假學歷報讀港大金融碩士課程。被告昨於東區裁判法院承認「為取得入境證而安排作出虛假陳述」罪，被裁判官曾宗堯判處監禁17個星期。由於她於今年6月已開始還押，扣除還押時間後可即時獲釋並遣返內地。

訛稱擁美康乃爾大學學位 被告吳霖薈（24歲，報稱無業），持中國往來港澳通行證。她原被控一項使用虛假文書罪，控方昨改控以欺騙手段取得服務罪，以及加控一項《入境條例》下「為取得入境證而安排作出虛假陳述罪」，作為交替控罪。被告承認該交替罪。辯方求情指，被告家境富裕，一家從事貿易生意，她由父母安排中介處理到香港升學，父母均對找中介升學一事感內疚，被告亦自知犯下彌天大罪。裁判官判刑時指，須向大眾發放訊息，不能以為可嘗試瞞天過海，判監屬無可避免，考慮其認罪等因素判囚17個星期。

控罪指被告於2023年9月1日至2024年6月20日之間，在香港以欺騙手段，即向香港大學職員訛稱為美國伊薩卡康乃爾大學數學系學士，而不誠實地取得由港大提供的金融碩士課程的教育及教導服務。交替控罪則指，她於同年5月10日或該日前後，在香港為取得入境證的來港就讀進入許可，而安排作出明知為虛假或自己不信為真實的陳述，即在申請入境證時，聲稱自己在2016年9月至2020年6月在康乃爾大學就讀。

案情指，港大於2022年9月26日收到被告申請2023/2024學年的金融碩士課程，申請表亦報稱在美國伊薩卡的康乃爾大學獲得數學系學士學位。被告又於去年3月，向港大提交報稱官方成績單及畢業證書，其後獲港大批准就讀該課程。

入境處重申不容違法行為 去年6月，被告向入境處遞交了一份「來港就讀申請表」，在表格內報稱自己自2016年至2020年在康乃爾大學就讀。惟今年3月，港大收到多宗虛報學歷的投訴，隨後展開調查，發現被告並非康乃爾大學的學生，校方報案且開除被告學籍。被告最終被捕，承認自己是於上海杉達大學完成4年大學課程。

入境處重申，任何人士以非法手段取得來港就讀許可或居留身份，將會被依法取消來港就讀或居留資格及面對相關刑責，而涉案人士亦會被遣返原居地。案件編號：ESCC 1676/2024