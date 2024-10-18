涉瞞債呃遮仔會59萬 2警長准保

【本報訊】兩名警長涉嫌在申請延遲退休時隱瞞個人債務，並向警察儲蓄互助社（俗稱「遮仔會」）詐騙貸款逾59萬元。兩人被控代理人使用文件意圖欺騙其主事人、欺詐等罪，昨分兩案在西九龍法院提訊。兩名被告暫毋須答辯續准保釋候訊。

兩案被告分別為52歲關家俊，他報稱是警長，及48歲林江龍，他報稱是前警長。兩人各被控一項代理人使用文件意圖欺騙其主事人，控罪指兩人作為香港警務處警長，分別於或約於2021年4月7日及4月27日，使用「超過訂明退休年齡的警務人員繼續服務計劃」申請中的債務申報表格，在要項上載有虛假、錯誤或欠妥的陳述，即兩人沒有任何未償還債務；兩人從未受個人自願安排所規限，以及是他們明知意圖用以誤導香港警務處。

2人被控共7項欺詐罪 關家俊另被控6項欺詐罪，5項控罪指他於或約於2018年12月31日、2020年1月13日、2020年6月5日、2020年10月7日及2021年12月15日，向香港警察儲蓄互助社訛稱他就其財務狀況在貸款申請表提供的所有資料內容真確及完整，但沒披露他所有未償還債務，並圖詐騙而誘使互助社職員批出共約44.6萬元貸款。餘下一罪指他於或約於2022年12月8日，就其財務狀況在貸款申請表少報了他每月的分期還款或還款總額，並意圖詐騙而誘使互助社職員批出一筆85,200元貸款。關的案件押至12月6日再訊。

林江龍則另被控一項欺詐罪，指他或約於2018年7月30日，沒披露他所有未償還債務，圖詐騙而誘使互助社批出62,280元的貸款。林的案件押至12月5日再訊。案件編號：WKCC 4556、4557/2024