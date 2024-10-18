男警無牌揸Tesla自炒 判社服罰款

【本報訊】一輛Tesla電動車於今年2月12日駛至油塘道對開時，懷疑失控撞向路中石壆及安全島護欄。懷疑涉案男司機同日被捕後，揭發他是一名警員，沒有車牌，另涉多次無牌駕駛。他被控無牌駕駛、不小心駕駛等合共15罪。他早前承認其中9罪，其餘6罪獲撤銷。案情揭露他曾經無牌駕車返工放工，意外發生後沒有即時報警。男警昨在觀塘裁判法院被總裁判官蘇惠德判處接受200小時社會服務令，罰款6,000元及停牌一年。蘇官指接納被告有悔意，且重犯機會低。

被控15罪認9項 31歲被告余佳炳，在控罪書上沒有報稱職業。他昨承認9罪，包括4項無牌駕駛、4項沒有第三者保險而使用汽車及一項不小心駕駛罪。被告承認於2024年2月6日、2月10日至12日，無牌駕駛一輛登記號碼為YV1330的私家車，及於上述4日沒有備有一份有效的和符合汽車保險（第三者風險）條例規定的第三者風險保險單或保證單，而駕駛上述私家車。最後，他承認於2024年2月12日，在油麗邨信麗樓（U座）外不小心駕駛上述私家車。

同意案情指，今年2月12日下午5時許，被告駕車失控撞到行人過路處，途人報案，被告則離開現場，只向父親提及事件。被告父親心情緊張去了醫院，期間被告父親向醫護人員談及被告無牌駕駛，「撞咗車，唔知點算」。最終被告被捕，警誡稱意外發生時駕車去油塘大本型買食物，因太驚慌，所以無等警員到場便離開。警員調查期間，再揭發被告另涉3次無牌駕駛。案件編號：KTCC 1482/2024