6警員誣衊露宿者藏毒 分囚25至41月

警長林華嘉

刻意遮蔽天眼鏡頭 官斥濫權警隊蒙羞 8名警務人員於2020年在深水埗通州街公園執勤時，涉嫌「屈」露宿者藏毒、拳打腳踢露宿者，又遮蔽閉路電視鏡頭。眾警否認刑事毀壞、傷人、妨礙司法公正等共10罪受審，法官張潔宜最終裁定6人妨礙司法公正罪成，認為警員有誣衊露宿者管有毒品，遮蔽鏡頭是想阻撓可能會進行的刑事檢控；餘下兩人則獲判無罪。6名罪成被告昨於區院分別被判入獄兩年一個月至3年5個月。張官批評眾被告濫用職權，令警隊蒙羞，性質較同類案件嚴重，而他們不是單獨行事，屬加刑因素。

8名被告是警員郭展昇、韓廷光、梁飛鵬、龐雋詩（女）、莫志成、尹栢詩（女）、陳守業及警長林華嘉（現年29歲至47歲）。8人案發時隸屬深水埗警區特別職務隊第一隊，現被停職。他們共被控10罪，結果郭展昇及韓廷光受審後，面對的所有控罪均獲判無罪。其餘6人方面，林華嘉被裁定兩項意圖妨礙司法公正罪成，餘下5人被判一項意圖妨礙司法公正罪成。梁飛鵬及陳守業面對的傷人罪則脫罪。

「打擊公眾對司法信心」 本案涉及於2020年2月4日及2月24日，在深水埗通州街公園發生的事件。6名罪成被告分別被裁定誣衊露宿者阿十藏毒，以及遮蓋閉路電視鏡頭。至於被指拳打腳踢露宿者阮文山，法官稱阮就被襲擊的過程說法不一，裁定被指涉案的郭展昇及韓廷光罪脫。

法官昨判刑指，被告在各自的警員記事冊及或證人供詞記錄作虛假陳述，情節較其他同類罪行嚴重。而且，各被告作為警員，不但沒有履行他們的職責，反而濫用職權，誣告無辜的市民，遮蓋或意圖遮蓋閉路電視鏡頭，以防止鏡頭拍下警員在現場調查期間所作出的不當或不法行為。他們的作為令警隊蒙羞，打擊公眾對司法制度的信心。

法官就6人夥同犯案，而上調各人量刑起點，亦因各人背景良好，在4年多的候審期間必然承受一定的壓力而酌情減刑。其中警長林華嘉是隊中較高級的警務人員，他沒有履行職責監督隊員，反而容許甚至示意或指示隊員作出不當及不法行為，並親身參與，罪責較重。考慮到其罪責、加刑與減刑因素及量刑整體性，判他入獄3年5個月。其餘被告方面，梁飛鵬及龐雋詩被判入獄兩年一個月，莫志成、尹栢詩及陳守業則須入獄3年一個月。案件編號：DCCC 123/2021

男警莫志成 女警龐雋詩 男警陳守業 女警尹栢詩 男警梁飛鵬