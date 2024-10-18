醫健：醫患同行：烈酒傷身 減稅降價勿狂飲

港府發表新一份施政報告，本屆的特點以「齊改革，同發展，惠民生，建未來」為主題，當中政府提出了很多亮點，如劏房政策，提振經濟，及加深和大灣區融合等措施，以及加大力度令專業人士更易在內地發展，協助縮窄兩地短板。在醫療方面，除了加大力度推進醫療券入大灣區，方便內地港人養老留內地選擇醫療服務，興建第3所醫學院加強人才培訓等措施。整體來說也是顧及各方面的一份施政報告。

至於較有爭議性的其中一項，便是政府決定下調烈酒稅，以進口價200元為分界線，首200元的稅率維持不變，其後餘額稅率則由100%減至10%。盼望藉此能增加「烈酒經濟」，不過即時可預見的，除了減少庫房收益，並有可能要加大投放資源在醫療，酗酒相關治療及甚至由醉酒鬧事的治安開支上。

對減稅而言，酒商及酒吧零售業當然歡迎，烈酒零售價則未必即時降低，市民未必直接受惠。至於以市民健康為福祉的醫學界則普遍持反對意見，衞生署前高官亦引述數據指出，自2008年政府取消葡萄酒及啤酒徵稅後，人均飲酒量由2007年2.64公升增至2008年2.79公升，研究普通認為和當時取消30%以下酒精稅有關，雖然人均飲酒量維持多年的升幅，至2019年由於疫情、經濟及衞生署控酒工作等因素回落至近年的2.24公升新低，一旦政府主動減烈酒稅，一定會為市民帶來錯誤訊息，市場更會利用政府放寬的態度「借東風」乘機作宣傳，酒商也會大行其道，無孔不入的方式推銷，大家如果到內地公幹或旅遊，看到與酒類有關的廣告便證實了這一點，各式各樣的烈酒廣告充斥市場，與茅台有關的咖啡、朱古力糖果等產品如雨後春筍。

市民對烈酒的危機感當然降低了，青年更會對酒精及其產品趨之若鶩。當然不同地區對酒的「容忍度」及「監管度」未必一致，世界各國對控煙控酒的立場也不盡相同。但香港政府在控煙和控酒的力度上大相逕庭，在禁煙上以保障市民健康為由咄咄逼人，在控酒的方向上卻猶豫不決，向經濟低頭，市民對醫衞局及政府的觀感必然打折。

肝病酒精中毒風險高 事實上，烈酒較一般低濃度的酒精對身體的影響更大，由此引發肝病及酒精中毒的風險更高。酒精可引致200多種疾病，包括脂肪肝炎、肝硬化和胰臟炎，以及最少7種癌症，包括頭頸癌、食道癌、肝癌、乳癌和大腸癌等。再者，現在的飲食文化盛行「杯杯清」，一些社交場合，一瓶瓶茅台放在枱上，盛情難卻下，飲酒量必然飆升，衞生署多年來辛苦經營的控酒宣傳運動，如先前局方推行的《邁向2025香港非傳染病防控策略及行動計劃》必定大受打擊，政府有需要做好解說，免得招人朝令夕改及向經濟過度傾斜的詬病。

病人醫護權益協會召集人龐朝輝醫生

病人醫護權益協進會