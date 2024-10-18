新醫學院籌備工作組 名單出爐

制訂方向準則 建議書標準評核 新一份《施政報告》提出將支持本港大學籌建第3所醫學院，於北部都會區牛潭尾預留土地發展醫學院校舍，並於昨日宣布成立「籌備新醫學院工作組」，負責制訂新醫學院的方向及準則，擬今年內邀請本地大學提交建議書。當局指出，新醫學院對本港醫療系統至關重要，須審慎計劃，確保高質素之餘，亦不會與現有兩間醫學院造成惡性競爭。

工作組織權範圍包括制訂設立新醫學院的方向和準則，以及評核相關建議書之標準；與有意成立新醫學院的本地大學溝通，邀請他們提交建議書並進行評估，並就相關安排向行政會議提出建議；與獲選成立新醫學院的大學就實施計劃保持溝通，並與相關部門協商等。

當局強調，本港現有兩間醫學院均高質素，因此2025/26年度將增加60個學額，但考慮到醫療需求、人口老化等因素，因此要提升力量；而新醫學院同樣要高質素之餘，亦要避免與現有兩間醫學院在財政、教學人手、收生來源等方面出現惡性競爭，例如開拓新學生來源，不至於構成「搶學生」，確保不會影響現有醫學院發展。

冀錯位發展 免惡性競爭 當局表示，期望新醫學院採取與現時兩間醫學院錯位發展的創新策略定位，以帶動本地醫療教育和研究的多元化發展，工作組在審視大學的建議時，將全面考慮多方面的因素，包括醫學院的策略定位、課程設計、收生安排、教學和培訓人手供求、設施、所需財政資源等。

當局公布工作組成員名單，由教育局及醫務衞生局局長任聯席主席，官方委員則包括教育局、醫務衞生局、發展局、創新科技及工業局及衞生署官員，以及大學教育資助委員會秘書長、醫院管理局行政總裁和基層醫療健康專員。工作組有6名專家顧問，當中包括醫務委員會主席鄧惠瓊、醫學專科學院主席梁嘉傑、澳門科技大學醫學院副院長彭達、前中文大學校長及中大醫學院副院長沈祖堯、中華醫學會會長及北京協和醫院名譽院長趙玉沛，以及大學教育資助委員會和醫院管理局成員蔡永忠。