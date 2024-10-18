美食嘉年華10‧26開鑼 1折掃平貨

【本報訊】市民又有機會買平貨！香港美食嘉年華將於下周六（26日）至11月3日在香港葵涌運動場舉行，推出多款低至一折貨品及限量福袋，市民最平只要一元就可入手。嘉年華共設逾300個戶外攤位，每日首90名入場人士可獲贈價值160元的福袋。有參展商希望活動有助推廣品牌，預料生意額有9萬元；主辦單位預料今年活動有20萬人次入場，生意額達一億元。

設逾300攤位 新增酒吧區 嘉年華設有超過300個攤位，分布於5個主題展區。大會亦聯同不同參展商推出過百項「破抵價」購物優惠，包括大量低至一折，甚至「一蚊」的產品，當中包括金華火腿禮盒、頂級臘腸皇等。場內亦設有50個熟食攤位，雲集過百款本地及環球地道美食。新增的「Chill飲Chill食」區以酒吧布置，售賣各式各樣的啤酒、紅白酒、氣泡酒等。大會同時準備了近30場舞台表演、烹飪示範、攤位遊戲和不同主題的工作坊，讓大小朋友一齊參與。

有參展商希望透過嘉年華推廣品牌，預料生意額有9萬元。對於施政報告提出減烈酒稅，有參展酒商稱需時計算成本變化，故目前零售價未能受惠於稅項減少。

嘉年華於每日上午11時至晚上9時開放，入場門券每張6元，市民可於每晚7時後免費入場。身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士則全日免費入場。