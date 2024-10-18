阻港人北上消費 政府稱不切實際

重創旅業餐飲零售 籲商舖改革自救 旅客消費模式改變，再加上大批港人北上，重創本港零售及餐飲業。政府昨回應市民北上消費時，指阻止市民出外是不切實際，消費者走向有競爭力的市場，是正常行為。政府承認零售市道不是很好，旅客消費出現結構性改變，認為業界不能再陶醉於以前的做法，要自強不息改革，政府會盡量協助，縮短過渡期。

市民陳先生昨在電台節目中關注旅遊，指現時零售及飲食市道差，期望政府透過八達通派旅客消費券，讓旅客留住八達通卡，以統計數字。政府除作出上述回應外，又指有不少措施可以在過渡期中刺激經濟，當中《施政報告》有8項措施幫助中小企；亦會在與美元掛鈎的限制下，盡量以利率手段等工具刺激經濟，但指香港店舖租金較高是結構性問題，政府要小心處理，否則會「興一利生一弊」 。

指18區具吸引力 全數搞盛事 政府續稱，本港有不同的旅遊優惠，例如半價戲飛，又指相關優惠不能只靠政府做，同時要社會一同做，亦樂見有超市提供優惠，並引述有議員指參與優惠計劃的店舖營業額提高。對於旅客數字方面，政府表示，內地旅客人數上升大約六至七成，外國旅客人數甚至翻了一倍，指香港沒有被人抹黑的地方，而新市場會帶來新增長點，例如泰國、菲律賓及中亞地區的遊客都較疫情前多。

對於有意見指本港近期舉辦太多盛事，政府指去年本港走出疫情，需要將人氣變成財氣，而在「轉型期」時候每樣都要試，舉例指搞活夜經濟時，即使有人表示「沒有用」，但認為「不試就一定不成功」，當局在認真分析後，認為18區最清楚自身吸引力，因此區區都搞盛事。

擴內地簽注 冀盡快瓜熟蒂落 政府又重申，已向中央提出恢復深圳「一簽多行」個人遊簽注，及擴大「一周一行」至內地其他試點城市，但不適宜公開與中央探討的細節，指試點城市與香港交往最多及交通最方便，期望盡快瓜熟蒂落。

啟德體育園將於明年啟用，政府強調體育園是本港的機遇及亮點，用好體育園是政府及其他持分者的共同責任，由政務司司長領導的專責組已就各樣安排反覆討論，已要求專責組要以最大安全系數處理各種情況，亦會做好演練，有能力處理各項突發事件。

針對文化體育及旅遊局將會制訂旅遊業發展藍圖2.0，成立由政務司副司長領導的「發展旅遊熱點工作組」，政府強調並非取代文體旅局的責任，而是加速及輔助，需要加入新思想及突破做法，由18區專員提供發展旅遊的意見。