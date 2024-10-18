商會：烈酒稅仍高於鄰近地區 刺激經貿有限

【本報訊】新一份《施政報告》提出減烈酒稅，前日起實施雙層稅制，烈酒進口價200元以上的稅率減至10%。有中國酒商表示，減稅有助其國際化，會推出新市場方案；有商會則認為稅率仍較附近地區高，憂刺激經貿效益有限。另有醫療從業員擔心助長市民飲酒。港府重申不鼓勵飲酒，又指本港紅酒稅取消的成功經驗，對新政策有信心。

新稅制下，不多於一公升、進口價200元以上的烈酒，首200元的稅率維持收100%，餘額稅率則由100%減至10%。財金官員指相信減稅有助經濟，並提到當年取消紅酒稅時，進口紅酒價值升了3倍，但銷量只升雙位數的百分率，顯示促進貿易是明顯的，而且市民飲酒最初是有增長，但會逐步回落。 不過，從事基層醫療工作的李小姐昨在電台聯播節目中表示，對於政府減烈酒稅感到擔憂，指有病人飲酒令她感到心痛。政府則重申並不鼓勵市民喝酒，並舉例正如本港仍然有賽馬，但並非鼓勵賭博。而2008年全面取消紅酒稅，令香港成為世界第3的紅酒拍賣市場，為香港帶來巨大的經濟收益。

內地集團指港助連接世界 可是香港歐洲商務協會葡萄酒與烈酒商業委員會認為，香港烈酒進口價格首200元仍維持100%的稅率，而在鄰近的澳門，從價稅率僅為10%和徵收每公升20澳門幣的特定稅。委員會擔心調低烈酒稅力度不足，難大幅刺激經濟復甦，更難應對鄰近地區的競爭。

有茅台集團則稱，其白酒產品已銷往全球64個國家和地區，去年出口額超過43億元人民幣，佔中國白酒出口額77%，香港作為內地連接世界的重要窗口，是該集團走向國際化的橋頭堡，對於茅台國際化建設至關重要。港府提到本港過往3年從烈酒稅所得的平均稅收每年約7億元；若把擬議新稅率應用於過去3年同類型及數量的進口烈酒，每年會減少2.1億元稅收。相關決議案將於下月6日於立法會討論；若通過，則將於下月8日刊憲。