強積金作置業首期 政府稱不排除可能性
【本報訊】政府在剛出爐的《施政報告》推出多項穩定樓市措施，被指偏重豪宅交投及青年置業。市民林先生昨日表示，青年未能上樓的問題是無法支付首期，政府應推出強積金作置業首期的措施提供幫助。就此，政府表示強積金的本意是為市民提供退休後的生活保障用途，當局正展開研究，對強積金作首期的建議「不會排除任何可能性」。
當局正展開研究
有市民昨早趁政府高層出席電台節目時致電提意見，青年置業很多時候是沒有首期，政府要提供幫助，是否想過在強積金計劃（即放寬以強積金供款作置業首期）幫青年？政府回應指，強積金是退休保障，假如用作支付首期，須考慮相關人士退休保障或成為空白。市民反指年老時擁有物業也是一種保障，政府官員解釋，《施政報告》已推出提供按揭成數之類的措施，不一定要使用強積金解決首期問題。不過，政府指已有關方面展開研究，不會排除任何可能性。
另一位從事金融行業的陳先生談到當局建議新資本投資入境計劃可購買5,000萬元超級豪宅，表示新措施門檻要求太多。
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