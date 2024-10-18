強積金作置業首期 政府稱不排除可能性

【本報訊】政府在剛出爐的《施政報告》推出多項穩定樓市措施，被指偏重豪宅交投及青年置業。市民林先生昨日表示，青年未能上樓的問題是無法支付首期，政府應推出強積金作置業首期的措施提供幫助。就此，政府表示強積金的本意是為市民提供退休後的生活保障用途，當局正展開研究，對強積金作首期的建議「不會排除任何可能性」。

當局正展開研究

有市民昨早趁政府高層出席電台節目時致電提意見，青年置業很多時候是沒有首期，政府要提供幫助，是否想過在強積金計劃（即放寬以強積金供款作置業首期）幫青年？政府回應指，強積金是退休保障，假如用作支付首期，須考慮相關人士退休保障或成為空白。市民反指年老時擁有物業也是一種保障，政府官員解釋，《施政報告》已推出提供按揭成數之類的措施，不一定要使用強積金解決首期問題。不過，政府指已有關方面展開研究，不會排除任何可能性。