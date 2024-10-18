北都辦被批欠管理招商思維

【本報訊】政府指北部都會區有3個「片區」發展試點，議員劉國勳昨在立法會上問及政府可否透露試點位置，面對將來的經濟環境，如何令到私營企業參與新發展模式，又批評北部都會區統籌辦事處（北都辦）缺少產業政策和營運管理、招商引資的思維。政府則指採用甚麼模式經營，需視乎片區的大小和性質。

劉國勳關注發展局在7月發出通知，要求部門採取便利發展、協同合作的思維，擔當促進者的角色，他想了解政府部門有否按要求，交代實際執行的情況或列出具體措施和行動計劃，以加快工程時間和減低建造成本。他指片區統籌可加快北都的發展步伐、更快更整全。

他認同北都公司可以補足北都辦過於側重規劃和工務工程，缺少產業政策和營運管理、招商引資的思維。他問及政府會否進一步為北都公司制訂專屬法例，例如北部都會區條例以賦予更多權力，拆牆鬆綁，並容許北都公司參與北都土地整合或項目投資等，以便更有力地推動北都的發展策略。

對於片區的發展細節，將由發展局交代。政府指北都發展可以超過10年或20年，規模龐大的發展要提速提效不能單靠政府，還要借助市場力量，發展局和不同的團隊會到不同地方考察，而機場管理局是其中一個借助市場力量的成功例子，是可考慮的模式，須有相應的法例；至於採取合作模式就要訂合協議和規則。

片區經營模式須視乎大小性質 到底採用甚麼模式經營片區，政府強調須視乎片區的大小和性質，如性質是科技發展就等同另一個科學園，當中的細節，發展局會向公眾解釋。然而頂層設計上應講求靈活多變，政府會實事求是地設定方案。

政府指發展局內部通告已表明審批工程項目，涉及的部門在發展局之下已成立專責小組去推動，強調須不斷優化制度，發展局轄下的小組在不同的領域，有可能促進的都會去促進，又指造地方面已縮短三分一或一半時間，但仍有許多地方需要優化。