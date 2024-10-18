基層憂心 簡樸房加租惡啃 難負擔淪麥難民

改名搣走負面標籤 劏房性質始終不變 新一份《施政報告》公布將立法取締不適切劏房、並計劃透過登記制度，將符合標準及未合標準但經改裝以達致要求的「簡樸房」納入規管範圍，解決劏房問題工作組會在今年12月至明年2月，就住宅樓宇分間單位的出租制度開展諮詢，爭取在2025年內通過法例。外界擔心計劃或導致不少基層人士無家可歸。政府高層昨日分別出席電台節目及立法會時強調，立法取締不合規格的劏房是為了將劣質劏房「清零」，有關人士必「有瓦遮頭」。不過，劏房「升呢」為「簡樸房」後，也引來租金大幅上升的憂慮，恐基層反受其害，最終負擔不起租金，而淪落街頭或需要到快餐店過夜淪「麥難民」。

政府在《施政報告》中將劏房重新定義，拋出「簡樸房」一詞，財政司副司長黃偉綸坦言，名字沒有100%對與錯，只望令事情清楚明白，劏房的準則不清楚，「簡樸房」則能將兩者區分開，且劏房一名亦較負面。解決劏房問題工作組會盡快提交條例草案供立法會審議，爭取在明年內通過法例。

最快明年第4季供認證申請 在完成立法程序後，預計最快由2025年第4季開始為現有出租分間單位進行登記，建議為期12至18個月，並同步接受「簡樸房」認證申請。估計登記期結束時即最快為2026年第4季至2027年第二季。

黃偉綸指，工作組會在今年12月至明年2月就住宅樓宇分間單位的出租制度開展諮詢，談到登記期結束即最快2026年第4季至2027年第二季，政府會決定何時針對違法出租單位採取執法行動。屆時執法行動不止會罰款，還需要監禁，考慮最高刑罰至少兩年，而租客則毋須承擔任何責任。他明言，執法行動不能夠操之過急，必須按部就班，以免引起基層住戶恐慌甚至流離失所，並會按需要提供適當的搬遷協助。

至於「簡樸房」的數量，黃指沒有上限，也毋須賦予另一個要求，只要登記和認證就屬簡樸房，不會有太繁複過程，不會對業主造成大負擔。而被問到劏房升呢「簡樸房」後，會否租金大升？黃偉綸指，租金取決於分間單位的需求，他看過分間單位的居住者，當中有一半是可以上公屋的，未來幾年公屋供應增加，有助紓緩居住壓力，料未來分間單位的需求自然會減少。

至於現時部分劏房在工廈，房屋局局長何永賢則稱，相關條例規管對象是住宅劏房，工廈劏房本身就違法、床位則按現有法律規管。

坊間質疑取締劣質劏房或令負擔不起貴租的基層慘變「麥難民」。 簡樸房標準