議員憂欠包容礙發展 港府稱歡迎尖銳意見

【本報訊】本港貧富懸殊差距愈來愈大。社福界議員狄志遠昨在立法會上指貧窮人口持續高企，不少市民對社會缺乏歸屬感，對社會參與積極性低，問及是否擔心社會欠缺包容性的制度而影響發展。政府回應指市民有不同想法是「很正常」，又指政府每日收到很多尖銳批評，部分甚至變成政府施政措施，因此政府是開放包容。

狄志遠在提出有關憂慮前，引述本年度諾貝爾經濟學獎有3位學者得獎，研究指社會制度對擴大繁榮極之重要的重要研究。他表示，研究指包容性的制度是社會持續繁榮的基石，包容性的制度指出促進多數人參與政治和經濟活動、公平分配資源和機會、公民對政府有發言權、保障財產和法治。

對於有關欠缺包融的言論，政府回應指政策目標是建立關愛共融社會，需要每一個人參與，又指市民有不同想法是「很正常」，可作出討論而不用誇大，在立法會即使在議員之間亦有不同意見，政府願意聽不同意見。政府指在不同記者會上亦有尖銳問題，部分更是批判性問題，政府都會一一解答。

指會依據作政策改動 政府又指每日都聽到反對意見和很多尖銳批評，每天亦有媒體和報章反映對政府的不滿，政府有時也會認為他們有道理，政府便作政策改動，但不會透露是聽了誰的意見而做，又稱經常聽到狄志遠對於政府有尖銳性意見，「你每日都講，歡迎你講」，並表示感謝及肯定，「有差異才有進步」。

本港被定為世界上最自由經濟體，政府指當中包括可以進行任何經濟活動，亦即是有充分和合理的法律保障，而合理的法律保障給予人們最大自由，又舉例指駕駛人士要看紅綠燈，紅綠燈沒有限制人們自由，因為在大家公認的規矩下人們有最大的自由。