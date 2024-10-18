40%市民插施政報告 中產百冇大控訴

不滿率3年新高 淡市求退稅幫補 新一份《施政報告》前日出爐，最新的民意調查結果顯示，《施政報告》的滿意率跌至27%創2021年以來新低，不滿意率高達40%創新高。有市民昨在電台節目中批評《施政報告》中產受惠少，不但稅務優惠少、供樓付多了錢，停車拿外賣兩分鐘就被抄牌，表明「中產在香港很不開心」。有議員更指經濟不景，近日坊間亦有小商家險被食環署接連高額罰款後憤然企跳，反映中產活於水深火熱，期望當局未來推出更多減稅、退稅及免稅額，與市民共度時艱。

在《施政報告》發表當日，香港民意研究所透過電話和網上進行隨機調查，成功訪問了626名18歲或以上操粵語的市民。撇除不清楚《施政報告》內容的受訪者，表示滿意的僅得27%，較去年和前年的34%，下跌7個百分點，滿意率淨值為負13%，比率較前兩年更低，不滿意率與去年同為40%，較前年的31%上升9個百分點。若以0至100分來算，平均分為42.4分，評分較去年下跌兩分，較前年跌9分，數據顯示受訪者對新一份《施政報告》的評價較去年及前年差。

港欠新猷如漏氣橡皮屋 評論員分析民調結果，形容香港像一個「橡皮屋」，可以吹得好大、好宏偉，然而實情是橡皮屋在漏氣。宏觀而言，《施政報告》沒有大方向大政策的改變，令人感覺不到新意，畢竟香港目前面對的形勢是中外關係的一部分，政府難以解決。微觀上，普羅大眾感到政府即使努力在本地問題上做一些民生和社會政策，但措施只是小修小補，且成效有限，以致滿意率淨值下跌，不滿程度創2021年10月以來的新高。

政府辯稱已照顧各階層 實際上，不少市民昨在電台節目中亦對施政表達不滿。市民莊先生表明是為了反映中產的聲音，指《施政報告》大部分篇幅都是側重基層和經濟，但是中產的惠及相對少。他說，中產不是不想出來消費，但是稅務優惠少了；供樓付多了錢，指減稅可令中產多萬幾、兩萬元用作消費，已經差好遠。

莊先生續稱，綜合來說，中產在香港很不開心，停車拿外賣兩分鐘就被抄牌，表示不希望香港變成這樣。他又希望在子女教育方面有資助，例如子女讀私校的資助，鼓勵生育。

政府則解釋，雖然政策沒有寫明針對中產，但是在醫療教育方面重點受惠對象是中產人士，政府會照顧不同階層人士，只是基層和社福方面會重點處理。

議員：結業潮揭中產手緊 針對有市民在電台反映中產不開心，議員謝偉俊在社交平台貼文，更指在經濟不景，近日坊間亦有小商家險被食環署接連高額罰款後憤然企跳，反映中產活於水深火熱，當局需要關注。他又指《施政報告》未觸及近月「零售業結業潮」：美資連鎖爆谷店、連鎖健身店、連鎖零售店、戲院、酒吧、食肆接連「執笠」，揭示中產手緊現象。

他指一直倡議「退稅、撤辣、減印花」政策，唯獨最能幫到中產的退稅政策「仍無寸進」。為凝聚中產「向心力」，他期望當局未來推出更多減稅、退稅及免稅額，與普羅市民共度時艱。

有中產人士反映稅務優惠少。 民調結果顯示，新一份《施政報告》的滿意率創新低。 市民對政府施政方針意見