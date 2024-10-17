施政報告大包圍 樓市要救恐已遲

現屆政府任內第3份《施政報告》昨日發表，面對經濟轉差，樓市下行，港府終於使出「撒手鐧」，即日起放寬物業按揭貸款成數上限劃一為七成，回復至2009年逆周期措施推出前的水平，同時優化新資本投資者入境計劃，即日起容許投資住宅物業5,000萬元以上。早知今日，何必當初！過去一直拖拖拉拉不肯大刀闊斧振興樓市，直到樓市跌無止境才「盡地一煲」，若然下猛藥依然沒有效果，港府還有甚麼救市招數？

是否到位 令人疑問 特首花了兩個半小時讀出整份《施政報告》，用了大量生澀詞語，甚麼「本質、系統、徵狀、牽引」等等，令人聽得很辛苦。但撇開這些枝節不談，講報告內容則算是「大包圍式」包羅萬有，方方面面都有涉獵一下，但是否到位，是否說到做到則要打個問號。畢竟歷屆特區政府都是語言的巨人、行動的侏儒，不是開空頭支票，就是不提就不存在，難以令人有信心。

當中最矚目當然是救市措施。自今年2月樓市全面撤辣有過短暫反彈後，樓價愈跌愈有，二手樓業主固然要割價求沽，即使是發展商推售新盤，一樣要減價促銷，以「麵粉價」、「蝕本價」賣樓。正因為樓市一蹶不振，業主身家大縮水，既打擊消費市道，亦令想藉着物業套現的中小企周轉不靈；發展商則對前景看淡，不欲斥巨資投地建屋，去年政府已有多達6幅地皮流標，整個市道死氣沉沉，堪稱一損俱損。

屋漏偏逢連夜雨，銀行落雨收傘，近期不斷出現小業主按揭不獲批出而無奈撻訂的情況，益發令準買家卻步；同時因為政策限制，無法將買樓當為投資移民條件之一，投資移民門檻比許多城市還要緊，也令高價物業市場變得冷清。

樓市死翹翹，社會怨聲載道，《施政報告》不得不有所回應，拆牆鬆綁，提出刺激樓市政策，包括不論物業價值及是否自用，買家是否「首置」，按揭成數上限劃一為七成。供款與入息比率上限，一律調整為五成，非住宅物業亦會看齊。非自用物業的供款與入息比率上限，亦由四成調升至五成。另外，新資本投資者入境計劃申請人，購買高端住宅物業，部分樓價可計入投資額，最多1,000萬元。

金管局指修訂後，按揭比率回復到2009年逆周期措施前的水平，強調本港銀行體系仍然有充裕緩衝，能夠應對樓價大幅波動，又重申今次放寬不會為銀行帶來壓力，如日後出現炒風，或銀行面臨管理風險，局方會再調整措施。事實是否如此理想呢？

政府放寬按揭成數上限，幫助更多市民上車，惟銀行也不會不顧風險「盲批」。若然銀行認為前景不明朗，準業主未必供得起，會否仍然有按揭不獲批的情況出現，想也想得到。對刺激樓市是否真正有幫助，是否能夠鼓勵更多人入市置業，只能拭目以待。

然而，事實亦再次證明，港府連救市也是拖泥帶水，不見棺材不流眼淚，非要到了情況極壞，業主一殼眼淚，發展商心灰意冷，都不肯完完全全、真真正正撤銷所有逆周期措施。正如本報多次指出，港府老早就應該全面撤辣，要是肯早一年去做，本港樓市又豈會淪落到跌跌不休的地步？市民又何至於對前途悲觀到失去希望的地步？

天花亂墜 空談無異 另一「亮點」則是吹風已久的取締劣質劏房。合規格劏房定義包括面積不可小於8平方米，要有窗及獨立廁所，改稱「簡樸房」，並擬就此立法。此議一出，隨即遭人質疑換湯不換藥，只不過將劏房改名就當作成功取締。

毫無疑問，市面沒有了一批沒有窗且面積小於8平方米的劏房，劏房總數量必然減少，當局或可以此向「阿爺」邀功，以示「做咗嘢」。問題是，取締容易安置難。住在這些劣質劏房的人，都是基層之中的最基層，弱勢之中的最弱勢，要是沒有地方安置，難道要他們瞓街？當劏房數量減少，合規格劏房租金必然大幅上升，基層勢必更難負擔。這除了益了業主，又是否能讓基層真正受惠？

至於其他救市招數，可謂花樣百出，又是推動熊貓旅遊、賽馬旅遊，又是要開拓中東客源，又要與內地商討恢復深圳「一簽多行」，以至要推動低空經濟等。諗頭多多，天花亂墜，但究竟有多少能夠真正落實，又能帶來多少經濟效益，全部語焉不詳。最怕又是銀樣鑞槍頭，中看不中用。

君不見，這些年港府不斷高呼經濟轉型，成立一個又一個工作小組，研究復研究，諮詢復諮詢，但經濟轉型轉出甚麼，外界依然不知究竟。《施政報告》看似甚麼問題都有觸及，但若然光說不練，沒有時間表，沒有制訂目標，也跟空談無異。

說到底，「為政不在多言，顧力行何如耳」，但願執政者能了解當中深意。