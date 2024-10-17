龍七公：巨貪官員外逃 巨大漏洞暴露

近期內地最具轟動效應的新聞人物，莫過於已外逃的原黑龍江雞西市副市長李傳良。《人民法院報》刊登的查封李傳良涉案資產的清單，居然密密麻麻一整版都放不下，頗有「罄竹難書」的味道。

這幾年，反腐陣仗不可謂不大，卻遠遠落後於貪官膽子和胃口的膨脹速度。華融董事長賴小民貪腐18億元（人民幣‧下同），山西呂梁市副市長張中生、山東恒豐銀行董事長蔡國華都超過10億元，近期提堂審判的原貴州省委書記孫志剛受賄逾8億元。而他們與李傳良相比，只能算小巫見大巫。

其一，從數額上來說，李傳良案涉案資產超過31億元，案發後扣押凍結資金超過14億元，查封房產多達一千多所，遍及北京、海南、黑龍江等地，還有大量土地、林田、灘塗、汽車、機械等。

其二，官員腐敗多以受賄為主，而李傳良手段五花八門，除了受賄，侵吞、騙取公共財物近30億元，挪用公款上億元用於經商營利。

監管機制 形同虛設 雞西市因煤而興，如今已屬資源枯竭型城市，民生艱困，全年財政收入僅40多億元，李傳良的貪腐數額竟相當於全市財政收入的三分之二，強取豪奪民脂民膏，莫此為甚。更令人憤怒的是，相比一眾副國級、正部級大老虎，李傳良擔任過財政局長、國資委主任、副市長，官位最高不過副廳級，卻能如此大肆貪腐，各種監管機制堪稱形同虛設，千瘡百孔。

李傳良貪腐幾十億元卻能全身而退，遠走高飛，無疑令當地一眾官僚機構顏面掃地。首先，財政資金的使用，理論上需要集體決策、層層審批，事後則需要審計機構進行審計監督。李傳良在雞西這樣一個貧困市，卻能將巨額財政資金運用自如，則財經紀律、決策機制、審計機制爛矣。

其次，雖然中國遲遲不肯建立公開的官員財產申報機制，但在內部，近些年也在推進官員向組織報告財產制度，李傳良案無情地撕下了這種形式主義的面紗。李傳良如此巨大的貪腐，非止一日，卻年年順利過關，則財產報告制度爛矣。再次，李傳良在2017年主動辭去公職。內地官僚都是終身制，即便退休，依舊有高官厚祿。主動辭職者，除了引咎問責外，必是找到了利益更大的生財之道。這與「裸官」一樣，都是需要重點盯防的對象。且李傳良在擔任公職時，就已實際控制運營十幾家公司，而當地竟置若罔聞，無所事事，則紀檢監督制度爛矣。

此外，這幾年內地對公職人員出國出境，查禁愈加嚴厲，護照都收歸單位統一保管，出境須從嚴審批，而李傳良竟能打通公安、邊檢、海關諸多關節，從容遠遁，則這種禁令便是只防君子不防小人。

李傳良案的奇葩情節，不是一隅一角之失，而是整個體系的全方位失守造成的惡果。何況不少人已被收買，為虎作倀。公開是最好的防腐劑，捨此而求他途，只能應了那句話：道高一尺，魔高一丈。