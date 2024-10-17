坦言集：決勝千里

中國應否介入烏克蘭戰爭和中東衝突？內地及香港不少人反對，理由是要避免與美國對抗，帶來中國的損失。甚且有的說法是它們均在中國千里以外，中國何必參與，引火燒身。

這樣的說法，背後都有一個共通點：中國不介入，便可自保。中國與海外戰爭沒有關係，也不是中國貿易與經濟發展的重心，不介入便可避禍，不讓美國有藉口攻擊，也便有足夠的時間發展經濟。中國與這些遙遠的戰爭不存在關連。沒有藉口，美國便不會攻擊中國。

這樣的思維，與改革開放初期認為世界再無戰爭，中國不用備戰，可與美國一起發展等政治幻想同類，也麻痹國人的認知和戒心，同樣是荒謬地脫離國際政治、經濟的現實。幻想來自無知，不知己不知彼。也可能是外來的政治陰謀，以此解除中國的警惕，放鬆武備，方便美國蠶食。

烏克蘭在脫離蘇聯後，把蘇聯所存的所有核武器銷毀，成為無核國家，一度希望可成為永久中立國家。結果事與願違，淪落為美俄鬥爭的棋子，成為犧牲品。中國當年停止戰機和大飛機研發，也因此浪費了寶貴的發展時機，幸而近年醒覺，急起直追。其中1999年北約故意轟炸中國駐南斯拉夫大使館一事，起了警號作用。

歷史上，中國一如其他國家，永遠有綏靖主義，也從來有賣國求榮之輩。中國乃至其他國家若能免致失敗，便是依靠對綏靖與賣國主義的壓抑。

另一方面，中國的開放，打破了閉關自守的落後錯誤思想。中國不能閉關，主因是中國再無力可以完全排斥外來因素。中國的經濟已與世界緊密連接，中國要閉關，既制止不了外國因素的衝擊，也實在關不了門。中國經濟與世界已有各種解不開的連接，特別是在21世紀，回頭路走不了。美國一如以前的西方帝國主義，是不會容許中國閉關或自主發展，無論中國願意與否，中美之爭是除了中國投降之外，別無出路。中國要守衞國家利益，便不能關在國門之內，而是要拒敵於國門之外。

中國歷史上，春秋戰國的大智慧是合縱連橫，是圍魏救趙。毛、周一輩中共創始人，早已把《孫子兵法》在現實鬥爭中演繹得淋漓盡致，對今天的中國發展還大有取材和學習餘地。

面對百年不遇的大變，首要端正思想與認識。中國要拋棄幻想，在國際的大棋盤上運籌帷幄，決勝千里以外。