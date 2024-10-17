醫健：老有所醫：灰甲須及時治療

78歲的男士陳先生在過去一段時間裏，雙腳和右手的指甲出現了漸進性的灰甲。陳先生之前已經使用了多種外用抗真菌藥膏和抗真菌指甲油，但效果並不理想。他擔心腳部的真菌感染會傳染給孫，所以前來尋求我的意見。

經詢問病史，陳先生有長期未良好控制的糖尿病。他表示，這個指甲問題是從一隻腳開始，然後逐步蔓延到另一隻腳和右手指甲。檢查時我發現他的腳趾間皮膚有鱗屑和炎症，這提示可能存在足癬。指甲呈棕黃色，並伴有角質增生。我進行了指甲剪取和真菌培養，結果顯示為真菌感染。

對於治療方案，我向陳先生介紹了繼續使用外用抗真菌藥膏或服用口服抗真菌藥物的選擇。陳先生希望使用口服藥物，因為治愈率較高，並願意配合定期監測肝功能。我們還密切監測血糖水平，並適當調整糖尿病藥物。同時加強了對飲食控制，最終血糖得到了良好改善。

潮濕地區 真菌感染較常見 香港這樣的潮濕地區，真菌感染較為常見，特別是對於像陳先生這樣的老年糖尿病患者來說，更容易感染。及時的治療非常重要，以防止出現繼發性細菌感染，甚至危及肢體。

在服用了4個月的口服藥物後，陳先生的指甲變色情況明顯好轉，足癬也完全痊愈了。他的糖尿病控制也有所改善。陳先生滿意治療效果，可以放心地與孫玩耍了。

羅肇衡醫生

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