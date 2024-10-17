發展北角東岸公園 工程費降至近7億

【本報訊】立法會工務小組委員會去年底通過發展北角東岸公園休憩用地，中標承建商早前因發生嚴重事故而被取消工務工程投標資格，當局於是重新招標，同時更新估計工程項目費用，由原先近9億元降低至近7億元。

由於參與重新招標的承建商較上次多，相關工程項目費用有望下調。當局指，按付款當日價格計算，估計工程項目費用由原先的8.95億元降低至6.93億元，而向財委會申請的撥款數額亦相應下調。

外部工程佔逾2億 工程可分為3個部分，包括優化現已開放的東岸公園第一期、發展東岸公園第二期及優化毗鄰的油街休憩處。其中外部工程，即建造康樂設施、園景建築和種植花卉樹木等估計費用估算約為2.03億元，佔總建設費用約29%。因應當局計劃在東岸公園第二期建造戶外健身區、極限運動場、園景花園及互動戲水設施等，其外部工程費用花費最多，涉及逾1.5億元，佔總外部工程費用76%。

當局認為，北角東岸公園休憩用地工程計劃的整體外部工程費用造價合理，又解釋指該工程涉及一些休憩用地較少有的項目，例如在中環灣仔繞道東端出口上蓋建造園景花園及興建高架行人路等工程，加上須確保有關工程進行期間不會影響繞道的日常管理和運作。