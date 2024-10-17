天文台擬增購額外電腦運算 提升預報能力

【本報訊】本港的海岸地貌及地形複雜，現時使用的風暴潮模式在演算法方面有不足，導致計算風暴潮水位與實際情況時或存較大偏差。天文台計劃利用剩餘撥款增購額外電腦運算能力，以配合「新一代風暴潮數值預報系統」提升預報能力，預計可在2025年8月試行。

財委會於2020年批准天文台購置高性能電腦系統，以加強對天氣的預報及監測能力。在該核准預算費中，最終投標價為6,020萬元，與原來估計合約款額相差2,560萬元，該高性能電腦系統亦於今年2月投入服務。考慮到購置高性能電腦系統項目的最新進展和需要，天文台計劃動用項目全數剩餘撥款，增購不少於每秒600兆次浮點運算的額外電腦運算能力，以提升預報能力。

新系統料明年8月試行 天文台以去年9月超強颱風蘇拉吹襲香港為例，指本港的海岸地貌及地形複雜，現時使用的風暴潮模式在解像度及演算法方面有不足，導致當時計算的風暴潮水位與實際情況在個別地區存在較大偏差，認為有迫切需要開發及建立「新一代風暴潮數值預報系統」應對。天文台需用約一年為高性能電腦系統增加額外電腦運算能力及部署業務運行，預計「新一代風暴潮數值預報系統」可在2025年8月試行。