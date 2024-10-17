東呼即應：店舖貼「囂張」告示 籲行過少少惹熱議
【本報訊】本港可以算是「生老病死皆不易、衣食住行樣樣難」，難怪消費者每逢假期就北上。反觀香港，自從近年經濟逐漸轉差，港府雖力推「無處不旅遊」，惟仍見區區「吉舖林立」。
疑憂人流礙觀看商品
近日網上討論區就流傳一張照片，有商戶在店舖貼出告示，呼籲「玩電話、食嘢、等人、敍舊」者「行過少少」，「除非有興趣幫忙交租」又或者覺得自己「透明」云云，似乎擔心店外人流會阻礙顧客觀看店家的商品，影響生意。
不過，此舉就引起大量網民批評。有網民指，店外的通道為公共空間，質疑「點解企公共空間都要幫你交租？」更有網民呼籲大家「響應」店主號召，經過該店的門口時就走遠一點，乾脆不要進入店內，以免「妨礙」人家。另有網民表示，店外的通道是「公家位」，遊人並沒有責任要讓開，又指若店主能有禮貌地請遊人站開一點，相信不少人會配合。
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