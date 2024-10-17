東呼即應：雙老照顧者求助無門 政府被指僵化難支援

向東呼即應苦訴 冀施政報告加強暫託服務 香港社會老齡化問題嚴重，平均約每5個人就有一名是65歲或以上長者，但院舍僧多粥少，資助安老院舍平均輪候時間長達5、6年。加上不少照顧者自己年紀也不小，「以老護老」社會悲歌時有發生。港府剛發表《施政報告》，其中將針對加強支援照顧長者人士，包括提出加強地區長者暫託服務，將使用率較低的社福中心，轉為提供長者暫託服務。《東呼即應》訪問一位本身75歲腸癌患者，卻要照顧年逾8旬丈夫，她大嘆單是預約送飯服務，只包周一至周五，已令她感到「叫天不應」，呼籲政府幫幫她。有基層組織批評港府現有服務只按規矩辦事，過於公式化的服務未必支援到他們。

居於深水埗的75歲周太（化名）去年8月發現患上腸癌，經常出入醫院治療，又要一直獨力照顧雙眼視力差、行動不便，且心律不正的81歲丈夫。最近她的丈夫半夜摔倒住院，周太要做化療的同時，亦要照顧丈夫，顯得有心無力。周先生透過社會福利署的「綜合家居照顧服務」，獲署方提供復康運動及送餐服務，不過只會於周一至周五下午送一餐，而使用任何服務時，都要提前一至兩天預約。周太稱，使用服務處處都要預約，直指「預約多幾次，我自己都處理了」。

政府推出「關愛隊」，透過探訪或接觸協助有需要的雙老住戶，但周太就沒有接受相關服務，認為幫助有限，仍需要「靠自己」，認為關愛隊能支援其他更有需要人士。對於《施政報告》，周太就希望政府加強地區長者暫託服務，讓長者較容易入住政府資助的安老院舍。她指與丈夫仍「行得走得」，院舍不願接收，要申請亦要輪候數年。然而老人家身體狀況隨時間惡化，她擔心要輪候到臥床、不能動，才能合資格入住安老院。香港社區組織協會社區組織幹事廖智皓稱，香港未有針對照顧者政策，變相很多照顧者的需要未必能得到足夠支援。由於現時有關服務只按規矩辦事，有時照顧者發生突發狀況，過於公式化的服務就未必能支援他們。以周太為例，她可能很想即時有人上門看管丈夫陪診，但現行服務卻要她提早兩至3天預約。

服務券「得物無所用」 《施政報告》中的「長者院舍照顧服務券計劃」增加兩成服務券，只能惠及小部分長者。不少長者未必有人協助他們選擇適合的院舍，服務券即使到用家手中也未必懂得用，以周太為例，她平時已經要處理大量事情，就算給她服務券，卻沒有社工協助她選擇對的院舍，其實只會「得物無所用」。

《施政報告》提到會資助長者到大灣區養老，廖智皓認為居家安老，在自己熟悉的社區安享晚年，對長者比較好。

留港養老對長者較好 他指出，香港醫療制度和內地不同，而不少長者更偏好香港的醫療服務，甚至有部分即使在內地居住一段時間，仍會堅持回港看醫生。加上在港生活多年，所有朋友、親人都在香港，到大灣區安老就要與親友分離。

另外，長者對生活環境的熟悉程度亦很重要。他提到，長者在市區生活多年，對環境很熟悉。如果被迫回大灣區，就要重新學習該處有甚麼地區資源、設施等，甚至令他們只能集中在院舍裏生活，影響長者晚年生活。