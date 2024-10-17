工廈換燈膽觸電 男工送院

【本報訊】昨日中午12時許，一名姓林（38歲）男工人，在九龍灣宏冠道6號鴻力工業中心更換電燈膽，期間懷疑意外觸電，遂自行報案求助。救護員接報到場，林男經檢查後再由救護車送往聯合醫院治理。

執法部門經初步調查後，把案件列作「工業意外」，其後中電人員到場了解，至於意外原因及經過有待相關部門跟進。