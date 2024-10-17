社工認襲警遭索償 法庭半年內頒判詞

【本報訊】註冊社工丘子樂於2019年6月9日反修例大遊行後，與約200名示威者在立法會示威區內聚集至凌晨，期間起腳踢向一名到場驅散示威者的警員。丘於翌年承認非法集結及襲警罪，被判囚4個月。至2022年遇襲警員入稟區域法院，就其傷勢向丘提出民事索償。法庭昨開庭評核賠償額。涉案社工沒有出席聆訊，法官聽取陳詞後，押後作裁定，並將於6個月內頒下判詞。

驅散反修例示威者捱踢 本案原告為曾志安，被告為丘子樂。原告在入稟狀指，2019年6月10日凌晨約零時19分，原告在立法會示威區執行職務期間，遭被告及其他人襲擊受傷，因此要求被告賠償。原告並無在入稟狀詳列當時之事發情況，亦無列出其傷勢及要求的賠償金額。原告昨日供稱，當日遭示威者拳打腳踢，一度失去視力，期間更感覺到有人想搶警棍。

根據資料，丘於2020年承認非法集結及襲警罪。他承認的案情指，2019年6月9日的遊行結束後，包括丘在內的約200名示威者繼續聚集在立法會大樓外至翌日凌晨，有人拆下圍封示威區的圍欄。警員到場設立封鎖線及後驅散示威者，被告用腳踢向其中一名警員的頭及上半身，令警員右眼角撕裂。案件編號：DCPI 1752/2022