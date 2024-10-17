涉助蔡天鳳前夫潛逃 2人12‧4審前覆核

【本報訊】名媛蔡天鳳疑遭前夫鄺港智一家殺害分屍案，6人先後被拘捕及起訴，其中鄺姓前夫、前家翁及前大伯3人被控一項謀殺罪，前家姑被控以妨礙司法公正罪。其餘兩人則涉嫌協助鄺港智逃走，被控串謀妨礙司法公正罪。該兩名涉協助鄺港智逃走的被告，昨在九龍城裁判法院再訊。原聘請私人律師的男被告稱欲申請當值律師服務，裁判官押後至下周二（22日）讓男被告單獨提訊；另排期12月4日，為兩名被告作審前覆核。兩名被告續准保釋。裁判官明言今次批准押後是無可奈何，強調是最後一次。

男被告申當值律師 下周二提訊 兩名被告林舜（41歲，遊艇公司職員）及潘巧賢（29歲，女，無業）同被控於2023年2月24日至25日之間（包括首尾兩日），在香港，預期針對一名稱為「Alex」的男子可能有相關的法律程序進行或由執法機構進行而可能引致相關的法律程序的調查，一同串謀和與一名稱為「Ivy」的女子串謀作出一連串有妨礙司法公正傾向的作為妨礙司法公正，即協助該「Alex」緊急地及秘密地經由非入境事務處管理的出入境管制站離開香港。

本案牽涉另外4名被告。其中蔡天鳳的前大伯鄺港傑（31歲，司機）、前家翁鄺球（65歲，退休人士）及前夫鄺港智（28歲，無業）被控於2023年2月21日，在大埔汀角路龍尾村一單位內謀殺女子蔡天鳳；及於同年2月21日至2月23日，在大埔汀角路龍尾村阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。3人的案件會在高院審理。至於蔡天鳳前家姑李瑞香（63歲，退休人士），則面對一項妨礙司法公正罪，案件已轉往區院審理。案件編號：KCCC 1111/2024