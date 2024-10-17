找換店串通銀行職員 3年洗錢16億 拘5人

2空殼公司開23帳戶 處理逾4000宗可疑交易 海關於去年搗破一間涉嫌清洗6億黑錢的找換店，在後續調查中，再揭發該找換店合規主任另外操控兩間空殼公司，自2020年起在本地多間銀行開設共23個帳戶，共處理逾4,000宗可疑交易。同時，一名銀行職員涉嫌「教路」規避銀行的審查。經進一步調查後，海關在過去兩日拘捕集團主腦、合規主任等共5人，涉嫌串謀或協助清洗16億黑錢，並正追查有關資金來源。

去年10月，海關採取代號「火花」行動，搗破一間涉嫌清洗黑錢的找換店，拘捕懷疑集團主腦、找換店合規主任等4人，懷疑該合規主任透過開設空殼公司和銀行戶口，處理約6億元懷疑犯罪得益。關員其後通過分析資金流及搜證調查，再發現涉案合規主任操控案中兩名被捕人開立的空殼公司和銀行戶口進行清洗黑錢活動。

集團主腦合規主任去年曾落網 至前日及昨日，海關財富調查科採取代號「火花Ⅱ」行動，突擊搜查5個住宅單位及一個商業單位，並以涉嫌「洗黑錢」罪，拘捕3名本地男子（34至71歲），包括兩名前公司董事及一名銀行職員，並再次拘捕該名合規主任與懷疑集團主腦。行動中，海關檢獲多部手機，5名被捕人士其後獲准保釋候查。

調查人員表示，初步調查顯示，由2020年8月至2023年10月，兩名被捕人士受指使開設兩間空殼公司，並分別於6間本地銀行開立共23個戶口。開戶時，該兩間公司報稱從事手機程式設計及資訊科技等業務，惟自成立起，它們並無可考查的業務地址，稅務紀錄亦沒有任何收入申報。

案發期間，兩名被捕人士作為公司董事，分別報稱自己是涉案找換店的職員和兼職保安員，惟該兩間公司在3年間的交易金額達到16億元，並錄得逾4,000宗可疑交易，交易對象超過400名，明顯與相關人士及公司的財務背景不相稱。另外，涉案戶口的交易模式極不尋常，當資金到戶後，同日或數日內便被轉走，單日最高交易次數達32次；單日最大入帳金額高達4,800萬元；單日出帳最高金額達5,200萬元。

銀行客服經理助開戶提水避查 同時調查發現，有關銀行交易並不是該些公司戶口的持有人所進行，反而是由案中被捕的合規主任於背後操作。另一方面，一名銀行客戶服務經理與該合規主任串通，協助空殼公司在一間本地銀行開立戶口，當中懷疑有人曾向合規主任「提水」，教他如何處理公司紀錄，以符合銀行開戶要求，並提醒他如何應對銀行就可疑交易提出的審查。

就該些來歷不明款項的來源，海關將會循被捕人士的背景、資金流向等多方面展開追查，不排除有更多人被捕。另就銀行職員涉案一事，海關已通報金融管理局，如有需要，將會配合金管局作出跟進處理。