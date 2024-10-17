與內地公務員雙向交流 對象為中高級

【本報訊】在公務員培訓方面，政府指將與大灣區內地城市和北京、上海、重慶、武漢及杭州開展雙向的公務員交流計劃，亦會就中央重大政策、報告等舉辦研習培訓，安排中高級及首長級人員到內地和海外知名院校受訓；並繼續透過特定計劃，派員到聯合國不同辦事處任職。

恢復研習國家事務及國際培訓 公務員學院會推出「政府治理人才培育計劃」，加強培養領導人員的治理能力。學院亦會加強內部研究和培訓能力建設。消息指該計劃明年推出，為中、高級公務員而設，按實際需要定人數，而計劃將包括文化交流活動，而非單一課程。

消息又指因應新冠疫情停辦數年的「研習國家事務及國際培訓」亦會恢復，資金名額實際需要而定，現時有9間恒常合作的內地院校。

而海外培訓地點按實際培訓需要決定，着重領導才能訓練，以往包括法國巴黎政治學院。被問到是否擔心政治問題，消息人士指政府會小心選擇地點。

對於「香港與內地公務員交流計劃」，消息指相關計劃為兩地雙向，內地亦會派公務員來港交流，名額為每年不多於35個，同樣為中、高級公務員而設。