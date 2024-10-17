公僕紀律欠佳 檢視規例優化機制

【本報訊】為加強公務員的管理，政府指過去兩年已簡化着令表現持續欠佳公務員退休的機制，以及加強處理紀律個案的速度和能力外，現時亦會檢視《公務人員（管理）命令》和《公務人員（紀律）規例），進一步優化公務員紀律機制，於明年就初步方案諮詢公務員敍用委員會。

政府在去年9月起簡化處理表現欠佳公務員的機制，有消息指在2023/24年度有51宗公務員紀律相關的個案，當中81%能夠在9個月之內完成並且提交到秘書處；至於違法的公務員，從法庭正式定罪至提交到秘書處作紀錄，當中則有93%個案能夠在3個月內完成。

實際上，除了上述措施外，政府亦更新了《公務員守則》，闡明公務員須抱持的基本信念及操守準則，亦設立「全政府動員」制度強化應變能力等。政府強調將會進一步深化改革，繼續強化政府治理體系。

子女3歲以下 獲育兒假 在公務員待遇方面，明年4月起，育有3歲以下子女的政府僱員將獲育兒假。消息人士解釋是因為小童一般3歲才接受學前教育；而且3歲以下嬰兒需要接種疫苗、較容易病，父母壓力較大，因此推出育兒假。