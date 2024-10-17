8項KPI未達到2沒披露

生產者責任制公交電動化推行無期 為了加強政府各部門推動措施的步伐，政府設立不少績效指標（KPIs）。去年《施政報告》訂立150個KPIs，而新一份《施政報告》中列出有6個項目未達標，包括本報早前獨家披露未公布加強郵輪旅遊經濟發展的檢視結果和行動計劃，卻發現至少有兩個未達標的項目沒有披露，當中有關今年內訂立生產者責任計劃的共同法律框架，向立法會提交條例草案一項，更疑似「縮沙、倒退」，未再提具體日子，僅稱將為此訂立法律框架。

去年的《施政報告》訂立了150個KPIs，其中73個是全新指標，當中6個未完成，新一份《施政報告》亦訂立了138個指標，包括72個新指標和66個在去年訂下、有效性超越一年繼續生效指標。

被指與批發零售商討遇困難 然而，在去年《施政報告》提及今年內就訂立生產者責任計劃的共同法律框架，向立法會提交條例草案，以期在2025年起逐步把塑膠飲料容器、紙包飲品盒、電動車電池、汽車輪胎及鉛酸電池納入生產者責任計劃。但政策在今年《施政報告》未再提及具體日子，「縮沙、倒退」，僅稱將為此訂立法律框架。政府消息人士透露，當局在與批發、零售商討時遇困難，例如在店舖設置回收設施及收集模式，包括以機器逐個收集或按重量計算，又指條例正在草擬。

郵輪旅遊加強行動年底公布 本報近日亦踢爆去年《施政報告》指定項目，即在今年上半年內制訂全港公共巴士和的士的綠色轉型路線圖和時間表，但至今路線圖和時間表仍無下文。但今年《施政報告》並無列出該指標未能按原定指標完成。

對於新一份《施政報告》列明未達標的6個項目，包括郵輪碼頭項目。政府解釋，旅遊事務署就《香港旅遊業發展藍圖2.0》諮詢業界時，收到就郵輪旅遊經濟發展的針對性意見，並認為郵輪旅遊發展應與相關藍圖互相配合，故旅遊事務署會在今年底公布藍圖時，一併公布行動計劃。

住宅處理回收物草案仍無影 同樣列入未達標項目的是，原定在今年初就規管住宅物業妥善處理回收物向立法會提交條例草案至今無影，消息人士稱現時《減廢回收約章》反應好，約850個屋苑參與，覆蓋66萬人，會檢視約章成效再決定法例去向，明年中再交代。

其他未達標的項目包括在2023年底前就交椅洲人工島開展環境影響評估的法定程序，政府指計劃在本年底啟動有關程序，2025年完成環評審批。至於為優化強制性公積金制度，原定在2024年第一季向立法會提交立法建議，落實在2024至25年度增加稅務扣減，鼓勵僱主為其65歲或以上的僱員作更多強積金自願性供款，政府指向行政會議成員介紹時，有意見指單一措施成效不大，倡與其他銀髮措施結合，以產生協同效應。政府會把這措施納入「促進銀髮經濟工作組」的工作內。

績效指標未達標項目