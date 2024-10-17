乳癌肺癌乙肝篩查 納慢病共治

【本報訊】當局將於明年擴大「慢性疾病共同治理先導計劃」至血脂檢查，並針對乳癌、肺癌及乙型肝炎，推出風險為本的篩查。另外，明年亦將推行「社區牙科支援計劃」，為弱勢社群提供牙科服務，可接替將於2026年9月屆滿的關愛基金長者牙科資助，並推出先導計劃，向中學生提供牙科檢查，以及為學前兒童提供預防性牙科服務。

目前「慢病共治」計劃提供糖尿病及高血壓篩查，消息人士指計劃推出近一年來，已有約7萬名市民加入，約4萬人已完成篩查，當中約1.6萬人需要跟進，佔比約40%，預計明年推出血脂檢查後，每100名接受篩查者中，將有約13、14人需要持續跟進。

至於癌症篩查，消息人士指當局檢視第一期乳癌篩查先導計劃的成效後，將繼續與非政府機構合作，針對高風險人士推出篩查計劃；乙型肝炎篩查則將透過地區康健中心及康健站切入，透過問卷調查識別高風險人士，例如乙型肝炎帶菌者同住家人，以防治肝癌；肺癌篩查則研究以人工智能檢視醫管局病人的胸腔X光片，識別懷疑有問題影像的病人進行檢查。

加強幼童青年牙科服務 當局亦將於明年推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，消息人士透露，計劃將以共付模式推行，資助13至17歲中學生接受牙科檢查，以銜接學童牙科保健計劃後至學生成年前的時期；另外，當局明年會向學前兒童提供牙科檢查及預防性牙科服務，母嬰健康院將加強0至3歲幼童及其家長的牙科教育，亦會派外展隊到幼兒園為3至6歲的幼童提供教育服務，以及為患有蛀牙的幼童即場提供氟化物塗抹服務。

消息人士又指正與醫管局研究整合衞生署牙科服務，將署方轄下處理複雜牙科手術的牙醫併入醫管局牙科手術團隊中。