重整體系 審視衞署醫管局定位

【本報訊】政府將進一步全方位推進基層醫療發展，包括立法強化基層醫療管治架構、擴大地區康健中心服務及「慢性疾病共同治理先導計劃」、制訂社區藥物名冊及推出社區藥房計劃等。消息人士表示，將全面審視醫療體系的定位，衞生署將主力負責公眾教育及監管事務，而直接提供醫療服務則將轉交醫管局及基層醫療相關單位。

據了解，當局將於2026年內提交法案，賦權基層醫療署設立質素保證及監察機制，另外亦會將更多地區康健站擴充為中心，整合婦女健康中心和長者健康中心服務，消息人士指中西區、東區、油尖旺區地區康健站將率先升級，當局亦將於明年內提升普通科門診，加入慢性疾病篩查及加強護士診所服務。

另外，當局亦將於明年第4季完成制訂社區藥物名冊，並於2026年第4季起分階段推出社區藥房計劃。消息人士透露，社區藥物名冊將以目前「慢病共治」計劃下的藥物名單為雛形擴大，而社區藥房首階段會先為院舍的公營醫療系統病人提供藥物包裝及配發服務，比目前大批藥物送往院舍、由院舍再分發的做法，用藥更精準，減少藥物浪費，穩定的慢性病患者將來亦可透過社區藥房覆配藥物，以騰出診症名額；未來社區藥房亦可提供戒煙、接種疫苗等服務。