公營醫療費用 年內述檢討方向

【本報訊】當局公布將強化公營醫療服務，包括檢討收費架構及水平、制訂遺傳及罕見病目錄、優化專科門診分流、提升白內障手術量等。消息人士指，今年內會公布收費檢討方向，但不會有具體方案，而未來公營服務將集中服務病危、重病以及有經濟困難患者。當局亦探討就私營醫療收費透明度立法，計劃明年諮詢業界。

集中服務危重貧困患者 面對財政赤字，當局一直提出要調整公共服務收費，包括急症室等公營醫療服務。消息人士指，今年內將交代方向，但無詳細收費表調整，而除了收費外，當局亦會從接受服務優次着手，將資源引導至病危、需要複雜治療的病重的患者，以及有經濟困難的病人，例如貧困基層及因病致貧的一般家庭。

醫管局亦將於年底前加強集中各聯網藥械採購，提升議價能力，從而減低藥價，包括自費藥物。消息人士預料，相關做法不會拖長購入藥械時間，並指除了透過關愛基金及撒瑪利亞基金援助外，正考慮向藥費開銷大的患者提供更多經濟援助，但詳情待商。

公營專科門診長期排長龍，不少專科穩定新症門診輪候中位數以年計算，眼科尤其嚴重，根據醫管局數據，九龍西聯網最長要等185周，即超過3年半。當局計劃於2025/26年度增加白內障手術量至少兩成，消息人士表示，新冠疫情期間暫停非緊急手術服務，白內障手術尤受影響，積壓大量輪候病人，將成立專隊揪出有手術需要但病情不複雜的病人，希望可加快流程，由現時每年進行約2.5萬宗白內障手術增至約3萬宗。

其他專科方面，當局擬優化專科門診的分流制度及轉介安排，消息人士透露，專科門診「穩定舊症」佔多，令穩定新症輪候時間長，計劃將公營家庭醫學門診加強為跨專科綜合門診，協助目前於專科門診覆診的穩定病人「轉出」專科體系，加快新症診治。

另外，當局將組織專業平台，以實證為本，制訂臨床指引，並研究建立公私營醫療服務質素及效益基準，以及探討就私營醫療收費透明度立法。消息人士指，相關執行細節未定，計劃明年諮詢業界，但強調不會規管私院收費價格。