支援老人照顧者 關愛隊擴至18區

【本報訊】本港近年不時發生照顧者悲劇，政府在《施政報告》中提及支援照顧者措施，包括提供照顧者津貼、暫託服務、一站式資訊網站和182183照顧者24小時支援專線等。而今年3月開始於荃灣及南區試行「地區服務及關愛隊伍—支援長者及照顧者計劃」（計劃），由社署培訓兩區的「關愛隊」，主動接觸和識別有需要住戶，配合支援專線，為長者及照顧者提供支援，關愛隊過去半年探訪了4,700個家庭，轉介了約900宗個案予社福機構跟進。明年會把計劃擴展至全港，為18區的長者及照顧者提供支援，並且會恒常化關愛隊撥款，下一期將增加五成資助額。

消息人士指，原本關愛隊兩年資助額由80萬至100萬元，當局計劃增加五成至平均150萬元，粗略計算每兩年花費6.78億元公帑，至於「關愛隊」會否增加工作量目前言之尚早，而不同地區的關愛隊KPI亦不同，如部分地區劏房較多，其計算方法不同，故難以用同一標準去評定關愛隊的工作。

研建資料庫 識別介入高危個案 另外，政府亦會研究建立跨專業、跨機構的護老者和殘疾人士照顧者資料庫，配合由大學團隊設計的識別工具，識別高風險個案，及早介入支援。消息人士指，會整合如房屋署、社會福利署及醫管局等資料庫，惟未有透露由哪間大學負責設計等，詳情有待相關部門公布。而當局也會進一步加強殘疾人士康復服務，包括在全港設立14間「綜合社區康復中心」，增加1,280個服務名額，以綜合個案管理模式，因應個別殘疾人士的需要及康復進度提供適切支援。增設90個朋輩支援工作員職位，加強對殘疾人士及其照顧者的朋輩支援，在新界東增設殘疾人士地區支援中心，以及增加約1,040個日間、住宿及學前康復服務名額，並研究在空置的幼稚園校舍設立特殊幼兒中心。