資助綜援長者 住灣區院舍

試行3年名額1000 連原有安老金月獲近萬 現時有部分長者選擇北上安老，政府將於明年推出為期3年的試驗計劃，讓資助綜合社會保障援助（綜援）長者入住廣東省安老院，將資助選擇赴粵養老的綜援受助長者，入住指定在粵院舍。而每名合資格長者每月可獲5,000元資助，名額共1,000個，連同他們原有的社區安老金，每名長者每月最多可獲9,300元。當局料可讓他們享受更舒適的安老生活。

增7院舍參與廣東計劃 《施政報告》提出，政府會把「長者院舍照顧服務券計劃」服務券總數增加兩成至6,000張，讓更多體弱長者毋須輪候即可入住自選安老院，接受政府資助的護理服務。當局亦會優化「廣東院舍照顧服務計劃」（廣東計劃），為入住廣東省安老院的長者提供更多選擇和支援，包括由今年11月起，參加計劃的安老院舍由現時4家增加至11家，消息人士指將會分布於大灣區5個城市。

消息人士稱，上述的試驗計劃，目的是讓已參加廣東計劃，有自理能力的綜援長者多一個選擇。他們可以申請相關計劃，入住大灣區安老院舍即可獲5,000元用作繳付相關住宿費用，即使支付後有餘款亦會歸他們所有。相信部分長者會選擇相關方案，形容連同4,300元的社區安老金在內地會「相當見使」。目前已在大灣區安老的長者，亦可申請參與相關計劃，只要他們選擇入住安老院舍仍可獲得相關資助。

分擔當地部分醫療費用 消息又指，政府會分擔參加計劃長者在當地的部分醫療費用，如參與國家醫保的長者，在指定合資格醫院接受服務後，若國家醫保未能完全覆蓋醫療費用，政府會承擔一部分餘額。不過，分擔的費用會設定上限，並會交由一間本港機構去處理，目的是鼓勵更多本港長者北上安老，相信新措施可消除部分長者在當地的醫療憂慮。當局亦正與本港銀行相討，直接將相關援助金如生果金等，人帳到長者的內地戶口，但相關行政費用仍在商討。

當局於今年初推出「長者醫療券大灣區試點計劃」，將醫療券範圍擴至廣州、東莞及深圳等地7間醫療機構。當局宣布將計劃擴至大灣區9個城市。消息人士指，計劃推出至今，約3,700名長者於上述7間機構申領醫療券，多用於預防性治療、慢性病治理及牙科服務。

另外，政府亦會提升本地院舍人手的支援和水平，通過「院舍輸入護理員特別計劃」紓緩人手短缺，全面檢討院舍康健人手的技能和資歷要求，例如為現職保健員增設晉升職級，並放寬護理員報讀進階訓練證書課程的學歷要求，檢討預計今年內完成。