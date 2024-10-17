高才通增13海內外大學 更新人才清單

【本報訊】港府前年年底推出新的輸入人才機制，至今共收到超過38萬宗申請，約16萬名人才攜同家人抵港。新一份《施政報告》昨提及為建立優質人才庫配合發展，將革新各項輸入人才機制以「搶人才」，其中包括更新「人才清單」，加入推動「八大中心」所需人才，並擴大「高端人才通行證計劃」大學名單，加入13間海內外頂尖大學至198間，把計劃內高收入人才的首個簽證期限由兩年延長至3年。

消息指政府將會在11月引入13所海內外頂尖大學，包括9間過去5年於《上海交通大學中國大學排名》第11至20名而未納入現行合資格名單的內地大學，例如四川大學、北京航空航天大學、東南大學；另外亦有4間過去5年在《QS世界大學排名》藝術與設計範疇位列前5名的專科學院，又解釋未來各項工種都有欠缺人手的情況，無論是高學歷行業、前線服務業，或是維修或維持城市運作的工種。消息人士表示，政府更新人才清單時會着重本港欠缺的工種，以及八大中心所需人才。

至於其他「搶人才」措施，政府指會優化「一般就業政策」和「輸入內地人才計劃」，新增渠道吸引年輕及具經驗而人力極短缺的指定技術工種專才來港，新安排將設配額；在「優秀人才入境計劃」下增設機制，主動邀請頂尖人才來港發展，推進國際高端人才集聚香港，以及延長本港大學的大灣區校園畢業生納入「留港/回港就業安排」的試行安排，為期兩年。

擬引非大學學歷專職人才 為挽留人才，政府指「人才服務辦公室」除因應人才個人需求提供協助外，會加強推廣線上平台，提供薪酬、稅務、教育及簽證等全方位資訊，擴大合作夥伴網絡，與業界及僱主團體共辦線上線下招聘會，讓僱主與人才進行直接職業配對。人才辦會再舉辦國際人才論壇，並到海外宣傳。

消息人士又指當局有意以就業為本引入非大學學歷的專職人才，會有對應的年齡限制及工種名單，預計3年只會引入一萬人或以下。政策傾向引入技術、工程及維修勞工，指相關行業本地新血少，不少專上學院畢業生會銜接到學位課程而不入行。消息人士舉例，技術行業從業員平均年齡中位數為50歲，當中40%為55歲或以上。