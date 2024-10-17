再培訓措施撤學歷上限 年增最少1.5萬學額

【本報訊】為促使全民就業，政府指已接納建議改革再培訓局，提升其角色和定位，由為基層勞工提供「就業為本」的培訓，相關再培訓措施不再設學歷上限，增加最少1.5萬個年度總學額，而兩所空置校舍將用作職業培訓基地。

政府指再培訓局改革後，不單止會加強與高等院校和龍頭企業等合作，亦會加強職涯規劃和職業配對等服務，而再培訓局會就如何掌握和預測未來技能需求、重新定位和建立品牌、調整架構和人手，以至修訂《僱員再培訓條例》等中長期工作，制訂細節和時間表，明年提出方案。

兩空置校舍作職業培訓基地 為支持本地僱員職業培訓，政府會把兩所空置校舍作培訓基地，提供予具規模而有豐富培訓經驗的工會組織申請，開辦不同行業（尤其建造業）的課程。

馬會3億資助青年生涯規劃 新一輪青年生涯規劃活動資助計劃將於明年推出，政府指馬會將會資助3億元，消息指一半即1.5億元用作重新設計柴灣青年廣場，會參考年輕人意見而設計；當中又會設立視頻工作室並舉行「青年好故事計劃」，期望青年拍片說好香港故事，未來亦會有相關視頻製作培訓。

消息人士透露，另外的1.5億元會用作新一輪「生涯規劃活動資助計劃」，現時的相關活動為期3年，將會於本學年結束，現有26個非牟利機構參與、支援400間學校。消息人士解釋，活動資助中學生、家長、及老師舉行生涯規劃活動，亦會參考過去計劃成功經驗，協助學生從學校過渡到職場。