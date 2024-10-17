研強積金「全自由行」 促進市場競爭

【本報訊】港府於《施政報告》提出，將研究強積金「全自由行」的具體方案。而明年5月1日將取消僱主強制性供款累算權益「對沖」遣散費，以及長期服務金的安排，政府亦會推出為期25年、總額超過330億元的資助計劃，分擔僱主在取消「對沖」後的支出。政府消息人士透露，會再探討調升破欠基金下的特惠款額上限，部分基於取消強積金對沖後，預料員工的遣散費會增加。積金局表示會全力配合政府。

明年5‧1撤對沖 推330億幫僱主 港府指強制性公積金計劃管理局會研究「全自由行」具體方案，利用今年6月推出的積金易平台，容許僱員將僱主強制性供款的累算權益轉移至自選計劃，鼓勵僱員積極管理強積金投資，促進市場競爭。

此外，當局亦會推進保障僱員的措施，包括明年5月1日取消強積金制度下的僱主強制性供款累算權益「對沖」遣散費，以及長期服務金的安排；亦會推行為期25年、總額超過330億元的資助計劃，分擔僱主在取消「對沖」後的支出。

同時，將會檢討破產欠薪保障基金下遣散費特惠款項的保障範圍，探討調升特惠款額上限，加強保障僱員權益；落實法定最低工資「一年一檢」的新機制；以及修訂《僱傭條例》下「連續性合約」的規定，由連續4星期、每星期工作18小時，即共72小時，放寬至4星期合計68小時，讓僱員更容易享有全面的僱傭權益。

積金局主席劉麥嘉軒表示，這項改革措施將會支持打工仔女更積極地管理自己的強積金投資，亦有助激活強積金市場競爭、推動受託人繼續降低收費、提升基金表現及服務質素，為打工仔女提供更佳的退休保障。