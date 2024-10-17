明日大嶼「翻生」 擬年底啟填海環評

【本報訊】港府持續推動「明日大嶼」計劃，計劃在今年底前啟動環評程序，目標在明年完成審批；而相關詳細工程設計會在今年內展開，當局會同時進行技術評估及設計，若順利，評估設計會耗時兩至3年，填海工程會在2026/27年度開始。至於預算方面，消息人士坦言因詳細設計仍未有定案，加上其融資安排也未有決定，故暫未知。

機場城市規模計劃擴逾倍 至於現有機場城市規模約142公頃，《施政報告》提出將擴大機場城市規模超過一倍。消息人士指，將利用現有的海灣優勢及機場島用地，額外把機場城市擴大約200公頃至約342公頃，毋須額外填海。新項目包括構建藝術產業生態圈、興建亞洲博覽館第二期、設置遊艇港灣及配套設施、開設空運鮮活市集、增加公眾活動空間等，帶動高端商業、旅遊和休閒活動。就粵車南下新進展，現正於機場島興建的兩個停車場，料分別於今年內及明年上半年落成，共提供2,800個車位。

開拓航點 大灣區航空歡迎 此外，政府會大力擴展航空網絡，支持香港國際機場開拓新航點和航班，以及推出多項打造香港成為首選旅遊目的地的創新措施。大灣區航空行政總裁吳秀蘭對此表示歡迎，相信有關舉措除可推動香港的旅遊業及整體經濟發展外，亦有助香港的國際航線，特別是長途航線，加快恢復至疫情前水平。她續指，公司會繼續積極增加新航點，以滿足市場需求。