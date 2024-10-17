呈分試科目比重調整 將加體育科

【本報訊】港府於《施政報告》指出，2026/27學年開始將於小五下學期呈分試加入體育科。教育局同時於昨日向全港學校發通告，公布呈分試科目比重的優化安排，其中比重總和維持38分不變，中文、英文及數學科的比重則由9分下調至8分，為師生釋放學與教的空間；而現行比重為6分的常識科將分拆為科學科與人文科，兩科的比重將同樣為4分，以培育學生均衡的科學和人民素養；而新加入的體育科，以及現行比重為3分的視覺藝術將與音樂科睇齊，比重各佔2分，以促進學生的全人發展。

教育局表示，期望透過優化科目比重促進學生的全人發展、均衡學習及健康成長，以更好裝備學生迎接未來的機遇和轉變。在搜集各方意見後，持份者普遍支持小學科學科與人文科佔相同比重，亦普遍支持將體育科加入「呈分試」。而體育和醫學相關專業人士亦提出數據，指恒常運動對學生的精神和身體健康有多項裨益，認為納入呈分試可對學生產生正面效益。

豁免考核機制 須交醫生證明 針對體育科的評估範疇及準則，教育局指會以體適能、態度、體育技能及知識作為評核範疇，有關比重由學校自行決定，但通常會以體適能及體育技能主要元素，學校須制訂一套配合校本體育課程的校內成績評估政策，訂定清晰的學習目標及評核範圍等，以多元評估模式讓學生以不同方式展示學習成果，並盡量照顧學生不同潛質、能力和需要，促進學與教的成效。

至於坊間關心如學生因健康理由未能進行考核，當局指體育科將設豁免安排，學生須呈交由註冊醫生簽發的證明書，或建議可參與活動推薦書，註明豁免上體育課的時段和適宜參與體能活動的建議或強度。消息人士指出，如學生獲豁免可不進行評核，有關體育科成績將不作計算，即呈分試的比重總和會由38分改為36分。

延續3層應急 加強識別個案 另外，《施政報告》表示將延續及優化學校為本的3層應急機制，並推出高中及初小的「精神健康素養」資源套，全面覆蓋中、小學各級。消息人士指出，現時校長有熱線可直接將個案轉介專業人士，惟收到專業人士反映不少校長太緊張，「係唔係都報」，故有需要加強校長及教師等去識別危急個案。