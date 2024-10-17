銀彈吸境外生 名額料增

推廣留學香港品牌 招收上限或再擴大 為推動本港專上院校提升與各地院校的合作交流，《施政報告》中指出政府會在全球推廣「留學香港」品牌，透過獎學金等吸引更多境外尤其東盟及其他「一帶一路」國家的學生來港，消息人士指名額會由100個增至150個，以資助其繳付學費，另外亦會爭取舉辦國際教育會議及展覽。消息人士表示去年放寬大學招收非本地生限額後，整體非本地生比例上升至23%，當局將繼續加強學生就業等方面的支援服務，又指40%並非「終極目標」，視乎情況有機會進一步擴大上限。

設獎學金 鼓勵本地人才深造 本地學生方面，港府將設立「香港未來人才深造獎學金計劃」，2025/26學年起，每年為最多1,200名修讀指定研究院修課課程的本地學生提供獎學金，鼓勵更多本地學生深造。消息人士指是將鼓勵學生入讀「八大中心」相關課程的先導計劃恒常化，並由以往只限8間資助大學申請擴展至恒大、樹仁與都大3間自資大學，名額亦由1,000人增至1,200人，每名學生最多可獲10萬元，但學生仍需支付不少於44,500元的學費，當局擬於明年3月收取大學建議書，5月公布獲選課程。

早前有學界指宿舍配套為招收更多非本地學生的限制，《施政報告》中指出會在2025年上半年推出先導計劃，在規劃、地政、建築圖則審批上拆牆鬆綁，鼓勵市場以自資和私營方式改裝酒店和其他商廈，以增加學生宿舍供應。消息人士表示，政府亦會因應市場需求提供合適地方讓市場興建新宿舍，發展局轄下項目促進辦事處會為這些項目提供一站式諮詢便利服務。

北都80公頃用地 建大學教育城 《施政報告》中又指出，已在北都預留至少80公頃用地，發展「北都大學教育城」，鼓勵本地專上院校與中外知名院校以靈活創新的模式，開拓更多品牌課程、研究合作和交流項目，在規劃時亦會預留彈性，便利學生宿舍發展。當局計劃在2026年上半年公布「北都大學教育城概念發展綱要」，消息人士指會按促進香港打造「留學品牌」的需要出發，不希望做到「派餅仔」的形式，當局在公布綱要後會邀請院校遞交建議，當局再作決定。另外，消息人士又指已經預留北都土地作第3間醫學院之用，但亦接納其他選址建議，短期內將成立工作小組，將由政府相關部門代表及非官方專業人士組成，並公開邀請大學提交建議書。