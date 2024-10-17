貸款再推還息不還本 10億助中小企轉型

【本報訊】本港經濟低迷，政府在新一份施政報告中推出多項援助中小企措施，包括再推「還息不還本」計劃，容許「中小企融資擔保計劃」的借款企業申請最多12個月「還息不還本」，又會向援助中小企升級轉型的「BUD專項基金」注資10億元。北部都會區方面，港府將試行「片區開發」模式，又正探討選取試點產業園區，例如洪水橋/厦村新發展區的部分物流用地，批撥予由政府成立和牽頭的公司，明年首季公布細節。今年內還會啟動北區沙嶺改劃程序，用作數據中心及相關用途的創科用地將擴大至10公頃。

政府指，現有在八成、九成和百分百特別擔保產品下已批出的貸款，以及在八成和九成信貸擔保產品下新造貸款，並將八成和九成信貸擔保產品的最長貸款擔保期分別延長至10年和8年，同時向兩種擔保產品下新造貸款提供「部分本金還款」選項。金管局亦正積極考慮就銀行資本要求提供彈性，促進銀行為中小企提供融資。

北都試行片區 5年供6萬伙 北部都會區方面，《報告》指，為加快北都建設，政府會試行「片區開發」模式，即由政府揀選具規模及商業價值和將會提供公共設施的地塊成為片區，由項目發展商綜合開發，令片區迅速落成加快建設。消息人士指出，當局物色的3個試點地方，約佔10至20公頃，共發展項目可以包括私人住宅、商業項目以及公共設施用地等，預計當局會在今年底前開始市場意向調查，諮詢發展商的意見，預計明年中會完成市場調查。

至於深圳河兩側的「河套深港科技創新合作區」會發展河套「香港園區」成為世界級產學研平台，政府已成立「河套區港深創新及科技園督導委員會」，帶領政府制訂香港園區發展的整體策略、計劃和布局部署，於今年內發布《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》，提出促進港深園區間人員、物資、資金和數據流通的政策。

政府又稱，未來5年，北都會有約6萬個房屋單位落成入伙，包括約10條新公共屋邨，新田科技城的首批用地將推出市場。第二個5年，新落成的房屋單位將再增加約15萬個，同時有逾1,000萬平方米的總樓面面積作經濟用途。