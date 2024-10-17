體壇屢爆糾紛 擬設仲裁機制解困

【本報訊】本港運動員參加國際體育賽事如何評審資格早前曾爆糾紛，政府昨在《施政報告》中表示，會研究設立體育爭議解決制度，推廣體育仲裁；同時會檢視精英運動員資助機制及改革體育總會管治，亦打算興建國際比賽級游泳館和劍擊體育館。

政府消息人士提到，推動仲裁制度並非因為前香港泳手兼藝人方力申所屬泳會男童未能參與錦標賽而引發，反而在更早前律政司已開始研究。他提到運動員生涯有限，需促進他們的發展，仲裁會包括運動員合約層面，但強調仲裁並非「打官司」，期間可保密以保障運動員權益。

倡建劍擊館國際級泳館 港府另建議，興建可舉辦國際級別比賽的游泳館和設有劍擊訓練及比賽設備的體育館。據悉，現時本港雖有符合比賽標準的泳池，但看台設施不夠大，而劍擊館短期方面是改建土瓜灣室內運動場，長期再覓地興建，暫未有具體選址。

同時，體育總會管治亦需改革，中國香港體育協會暨奧林匹克委員會將完成「體育總會機構管治和運作」檢討並提出建議，又建議本港發展體育產業主場經濟，利用場地主辦大型國際賽事，讓港隊在主場作賽，建立觀眾群。

將檢視大球場改建計劃 至於檢視精英運動員資助機制，消息人士指當局每屆奧運後均會檢視。對於早前運動員稱薪酬過低，消息稱會同時審視。當局又會重新檢視香港大球場改建計劃，確保啟德體育園和香港大球場發揮協同效應。消息稱當局會視乎體育園使用情況再決定。