工作組研低空經濟 明年載貨試飛

【本報訊】政府宣布成立4個委員會及工作小組推動新經濟及優化現有產業，包括設立「發展低空經濟工作組」，該工作組將在今年底前開展工作，統籌相關政策局在明年初起陸續推行試點項目，進行載貨定點試飛，並按風險程度等原則逐項推行，初步意見指香港科學園是其中一個可考慮的試點地方。其他3個小組則有「教育、科技和人才委員會」、「發展旅遊熱點工作組」，以及「促進銀髮經濟工作組」。另會加快交通基建，3個智慧綠色集體運輸系統項目的推展時間會壓縮，啟德項目的落成目標將較原先估計快3年。

設多個委會小組助轉型 政府指，管治改革包括進一步強化領導和跨政策統籌機制，發揮司長及副司長的領導和統籌功能。上述工作組會在年底開會，商討適合發布的項目，料會在現有具潛力的景點上加入新元素及配套，並舉例當中有小組會考慮在維港設美食配套等。

至於「發展低空經濟工作組」將在今年底前開展工作，統籌相關政策局在明年初起陸續推行試點項目，進行載貨定點試飛。消息人士指出，預計參與的機構有來自本地或科學園區的公司，以及內地相關產業鏈公司；應用場景推行次序將按風險程度，以及「輕至重、近至遠」的原則逐項推行，初步意見指科學園是其中一個可考慮的試點地方。

當局計劃在明年上半年開展研究有關放寬「超視距飛行」和無人機重量及載貨限制的修例工作。另計劃在明年上半年就建設低空活動配套設施、通訊網絡、航路網絡和低空飛行活動管理等方面展開研究，又會研究跨局合作，例如商務及經濟發展局主要負責低空經濟基礎設施所需的網絡頻譜。據了解，政府認為現時5G頻譜數量足夠，11月亦會拍賣可支援6G的頻譜。施政報告亦指出，政府將與內地商討共同建設低空跨境航線、出入境及清關安排和基礎設施配套等。