旅業求救 爭取恢復一簽多行擴大一周一行

【本報訊】旅客消費模式轉變下，《施政報告》稱港府已向中央政府提出恢復深圳「一簽多行」個人遊簽注及擴大「一周一行」個人遊簽注政策試點城市範圍等，又引述中央政府有關部門指將積極研究加速推進。港府又建議發展大熊貓及賽馬旅遊，並借穆斯林友善措施以開拓中東和東盟旅客客源。

報告提到，政府即日起放寬柬埔寨、老撾和緬甸旅遊及商務的「一簽多行」申請門檻，把「一簽多行」簽證有效期由兩年增加至3年。去年已放寬的越南同樣受惠，亦會由即日起全面取消旅客提交抵港或離港申報表要求，使出入境更便捷。消息指門檻放寬至只要東盟4國旅客在3年內曾進出其他國家兩次，便可申請。不過有市民認為，恢復內地「一簽多行」等措施只會「旺丁不旺財」，從事零售業的郭小姐舉例指，剛過去的十一假期，即使尖沙咀的餐廳亦不多人排隊。

發展賽馬旅遊 推穆斯林友善措施 消息人士又提到，旅發局在2023/24、2024/25年度資助的會展活動累計吸引46萬高消費人次來港。賽馬旅遊旨在令他們「上午開會、下午睇賽馬」，尤其鄰近地區賽馬活動已式微，香港正好把握發展這獨特體驗。消息人士又舉例指，中東人消費檔次較高，或可在賽馬日包廂觀賽，再於餐廳吃晚餐，料經濟效益巨大。

港府又會推動社會各界締造對旅客友善的環境，包括在機場提供阿拉伯語資訊和鼓勵的士車隊以阿拉伯語提供車隊服務，整合提供清真食品的餐廳名單，鼓勵更多商業機構提供合適的設施，例如在酒店內提供禮拜設施。消息人士提到，2028年全球穆斯林人口收入料達2,250億美元（約17,550億港元），形容極具潛力。他又稱當局不會提供資助予參與食肆，解釋穆斯林消費潛力巨大，商戶想做他們生意，自然會做認證。

另外，政府亦會成立「發展旅遊熱點工作組」，由政務司副司長任組長在地區發掘和建設匯聚人氣、富吸引力的旅遊熱點。據悉工作組打算在具潛力的景點上加入新元素及配套，例如在維港兩岸設美食配套等。