減烈酒稅 憂鼓勵買醉

庫房每年少收兩億 稱促進旅遊貿易 新一份《施政報告》宣布昨日起下調烈酒稅，酒精濃度多於30%的烈酒由原本徵收進口價100%的稅款，最新分為兩級，以進口價200元為分界線，首200元的稅率則維持不變，其後餘額稅率則由100%減至10%。消息料政府每年會收少兩億元。當局解釋，措施參考取消紅酒稅帶動紅酒貿易的成功經驗，用以促進烈酒貿易，帶動物流和儲庫、旅遊和高端餐飲消費等高增值產業發展。

首200元稅率不變 餘額降至10% 根據最新稅率，若一公升以下烈酒進口價高於200元，首200元進口價維持100%稅，餘額則收10%稅，海關的例子指，一支進口價306元的烈酒，減稅後只需付210.6元，節省95.4元稅項。消息指，本港85%烈酒的進口價低於200元，為了減少飲酒誘因，平衡市民健康、保障公帑收入下，只寬免200港元以上的烈酒，較多作收藏、拍賣等用途，相信不會令市民多飲酒，又說酒吧未必能全面受惠，尤其是主力銷售雞尾酒的酒吧，而主售高檔次威士忌酒吧料較受惠。消息人士預計稅收少兩億元，但消息人士稱酒商定價涉多方面因素，料售價未必會減足。

消息指2008年紅酒稅取消後，紅酒貿易持續增加，去年紅酒進口值與2007年未取消稅時比較，大增3.75倍，進口量則升約33%，反映在港銷售的紅酒趨向高價、高增值，亦令本港成為全球第3大酒售拍賣中心，期望減烈酒稅下，烈酒銷售能有相似效應，但難具體預料經濟效益。消息又指，紅酒稅取消初期，飲酒人數雖有上升，但現時人數已回落。對於有醫生聯署反對減烈酒稅，港府指明白他們不鼓勵飲酒，當局亦不鼓勵酗酒。他反指2008年減紅酒稅後，2023年和2007年的飲酒量差不多，指出需要平衡保障市民健康及貿易，強調現時所有烈酒都有徵稅。

業界指措施不到位 受惠有限 香港酒業總商會等業界指，200元以上烈酒稅並非整體減90%，措施並不到位，市民及入口商受惠有限甚或微不足道，只對長遠香港推廣貴價酒及拍賣活動會較有幫助，促將進口價格在首200元的稅收降至20至30%。香港酒吧業協會主席錢雋永則指，願意減稅已是好開始，預計新稅制鼓勵業界入口更多高價靚酒，有助吸引旅客來港品酒。他補充，烈酒應無法即時減價，直至酒吧再入貨，亦要視乎供應商減價幅度，預計貴價酒未來可減價5%至10%。

醫學界議員林哲玄則與業界聯署指，降低烈酒稅會鼓勵烈酒銷售和飲用量，飲用愈多，致癌率愈高，即使輕至中度酒精飲用量足以引致半數與酒精有關的癌病。他們又說並非要求禁酒，只是不認為有需要鼓勵市民飲烈酒，重申反對降低烈酒稅。