40歲以下申居屋 最多獲3個抽籤號碼

【本報訊】為協助青年置業，政府昨提出多項新措施，包括由下一期居屋及綠置居起，將會增加多次申請居屋但不中籤的「黑仔王」抽籤機會，並為未滿40歲的青年居屋申請者額外提供抽籤號碼。如上述兩項均符合資格，則最多可獲3個抽籤號碼。

消息透露，在2022年成功購買居屋的人士中，曾多次抽籤的向隅者約有26至27%，為協助此類人士及青年置業，將會提供多一個額外抽籤號碼予他們。由下一期推出的居屋及綠置居開始，房委會會向前兩次曾連續申請同一類別資助出售房屋的申請人，提供多一個抽籤號碼，但此「優惠」不能與「家有長者」及「家有初生」同時使用。

青年家庭中籤機會增60% 而由下一期居屋開始，申請購買居屋單位的40歲以下白表青年家庭及一人申請者可獲分派多一個抽籤號碼。消息人士以2022年的數字估計，青年家庭申請者若獲得多一個抽籤號碼，則比起原先的中籤機會增加40%；若同屬青年家庭及向隅者，獲增加兩個抽籤號碼，則比起原先的中籤機會增加60%；而單人青年申請者可比原先中籤機會增加10%；若屬一般向隅者則比原先中籤機會增加50%。

此外，由下一期白表居屋第二市場計劃起，將會增加1,500個配額，全數撥予40歲以下的青年家庭及一人申請者，以幫助他們上樓。