未提安置方案 劏房戶恐瞓街流浪

【本報訊】當局取締劣質劏房計劃，並非所有人都「收貨」。香港社區組織協會昨與街坊一同觀看《施政報告》發表，有街坊就對取締劏房後的安置問題感到擔憂。有關注劏房的團體表示，對政府無提出任何安置措施感失望，擔心基層劏房戶將面對無家可歸的風險。有議員則認為，當局取締劏房的時間表並不急進，相信簡約公屋及過渡性房屋能有序吸收此類被取締而影響的劏房戶。

年逾90歲的黃伯與年逾60歲的妻子居住在深水埗一個不足40呎的劏房內。黃伯指已居住此劏房10年，雖然輪候公屋已有5年，但仍未上樓。他認為，改善劏房戶的居住條件固然重要，但也要有合理安置，又擔心若當局取締其劏房後卻無合理安置，自己惟有「瞓街」。

冀政府公布詳細時間表 劏房支援連線則表示，對政府無提出任何安置受政策影響劏房戶的措施表示失望，擔心若取締劏房後沒有相應安置措施，或會令惡劣居所問題隱蔽化。連線建議，政府可考慮運用各區過渡屋作原區安置，而不論有否輪候公屋、個人或家庭、有否持有香港身份證等，只要受取締影響的居民就必須獲得安置。

議員梁文廣指，取締不適切居所涉及一定數量的劏房戶，他期望政府稍後向公眾公布詳細時間表，以及住戶安置安排。