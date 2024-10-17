取締劏房 升級簡樸房

須設窗戶獨廁沖洗 面積下限8平方米 令本港臭名遠揚的「劏房」將會成為歷史，取締劏房的登記制度終於「出爐」。政府昨在最新一期《施政報告》宣布，將合資格劏房命名為「簡樸房」，標準包括必須有窗、有獨立廁所、面積不得小於8平方米等。據了解，去年成立的解決劏房問題工作組聘請了顧問「落地」調研，不符上述3項標準的劏房佔約三分之一，以現有11萬劏房計，估計近3萬間會被取締，但業主會有寬限期改善。當局將會在今日舉行記者會公布登記制細節，並於12月發表諮詢文件。

政府將會以立法方式制訂住宅樓宇分間單位出租制度，待措施出爐後，現存劏房都需要進行登記，法例會設寬限期，而不合標準的劏房可在寬限期內進行維修，以改建成合標準的「簡樸房」，並要由專業人士、即測量師等確認並申請認證，否則業主需負上法律責任。據了解，取締劣質劏房的期限，預期大約需時3至4年。

明火煮食需裝防火門 當局強調，登記制只接受現有出租住宅樓宇登記，新進入市場的分間單位則必須符合「簡樸房」標準。消息人士則指出，獨立廚房並非標準之一，若要明火煮食的廚房，必須要有獨立位置加上防火門；另外為免劏房戶用廁所洗手盆洗菜煮飯，會要求「簡樸房」需在居住空間內提供另一獨立洗手盆，同時也會界定樓底高度，以全面取締「樹屋」。

簡屋或短期住宿安置 登記形式方面，消息人士稱會盡量簡化，或以網上、紙本等形式讓業主作簡單登記。而安置方面，現時有近半劏房戶正在輪候公屋，政府會以簡約公屋或公屋等作安置，另有約10%至20%的劏房戶屬合資格但無申請公屋。至於不符申請公屋資格的人士，政府或會提供一些短期住宿予他們，並建議他們盡快尋找「簡樸房」租住。

當局公布諮詢文件後會展開為期兩個月的諮詢期，以助制訂立法內容及登記時間，目標是在2025年內立法。消息指，立法的罰則會具有阻嚇性，包括罰款及監禁，相信提供改建寬限期已能成為吸引業主登記的誘因，並重申今次提出的內容只屬建議，最終目的是將劏房變成相對健康的分間單位。