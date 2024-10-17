金管局：放寬按揭未加重銀行風險

【本報訊】當局宣布放寬物業按揭貸款成數上限至七成，供款佔入息比率上限一律為五成，金融管理局副總裁阮國恒表示，有關措施已回復至2009年第一輪收緊措施之前的水平，現時放寬不會加重銀行體系的風險，但暫未有計劃進一步放寬審批監管措施，即不會較2009年水平更寬鬆。他否認再度放寬按揭與新資本投資者入境計劃納入住宅物業有關，他也是昨晨施政報告宣讀期間才知悉。

回復至2009年前水平 阮國恒表示，確保銀行體系能承受風險是調整的主要考慮，過去收緊非自住物業的按揭成數，主要是當時有關物業佔按揭比例不低，一旦市場逆轉，違約率會較高，但現時有關物業在按揭市場的佔比下跌，對銀行而言，不是很大的風險管理問題，故決定「留畀銀行自己處理」。他重申，金管局會因應市況推出合適措施，以確保銀行體系穩定。若日後樓市熾熱，對銀行有挑戰，會再評估措施是否合宜。

他又指，目前多重按揭貸款比率不算高，且3,000萬元以上樓宇按揭佔比也不多，銀行間亦反映相關風險可控。今年首8個月，多重按揭佔整體新造按揭宗數為11%，非自用物業佔15%，而3,000萬元樓價以上物業按揭則佔約2%，以資產水平審批按揭佔比為8%。